Воюють з бабусями: внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула 71-річна пенсіонерка, ще 2 людини поранені

Після наданої першої допомоги двох поранених доправили до лікарні.

Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Запоріжжя загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо про загибель 71-річної Віри Іванівни. Ще одна 66-річна жінка поранена. Інший мешканець обласного центру отримав осколкові поранення", – зазначив Старух.

За його словами, після наданої першої допомоги поранених доправили до лікарні.

"Проти кого воює армія Путіна, продовжуючи вбивати наших бабусь", – риторично запитав голова ОВА.

Нагадаємо, що 12 серпня, близько 19:15, ворог завдав удар по місту Запоріжжя.

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