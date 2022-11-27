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"Впала і думаю, чи я жива": дніпряни розповіли про пережиті ракетні атаки

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"Впала і думаю, чи я жива": дніпряни розповіли про пережиті ракетні атаки

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Люди розповідають, що довелося їм пережити, коли ракети падали на їхні будинки.

Дніпряни розповіли про пережиті ракетні атаки. По мирному Дніпру напередодні влучили дві російські ракети, в результаті атаки 13 потерпілих, серед них підліток, йдеться в ТСН

Одна з ракет потрапила в приватний сектор, десяток будинків зрівняла із землею, інші пошкодила. Друга - поцілила в складське приміщення, завдавши серйозних руйнувань. Цілий день рятувальники розбирали завали і дістали з-під уламків жінку.

В одному зі зруйнованих будинків жив Владислав. Чоловік саме був на роботі, коли поруч з оселею прилетіло, кинувся додому, бо там лишилась дружина. “Дружина була вдома і просто великим дивом, вона через другий поверх скакала вниз, загалом це важко розповідати. Зараз (дружина - ред.) у лікарні”, - розповідає чоловік. 

Сусідка Олена в сльозах розповідає: разом із будинком наче згоріла частина її життя. Це був батьківський дім, у якому рідний кожен куточок. “Я в шоці від усього, я ходжу плачу, я ходжу по сусідах, я нещодавно була там. У мене син тут народився, ну це моє було життя, заміж я тут виходила, я батьків поховала, я знаю всіх, хто тут жив”, - каже жінка. 

Щойно рятувальники обстежили будинки і дозволили заходити в них, люди кинулись забирати вцілілі речі, а там, де можна, затягують вікна і дахи плівкою. У дворі пані Олени саме намагаються затулити дірки у стелі. “Стелі попадали, дах повністю пошкоджений, всі вікна. Я одразу впала на підлогу, лежу і думаю жива я чи ні, а потім уже побачила вікно лежить, пішла по будинку”, - розповідає про пережите вона. 

З інтервалом у півгодини росіяни вдарили по Дніпру двома ракетами.  “На місці площа пожежі складала 500 квадратних метрів зруйновано до 10 будівель приватного житлового сектору, пошкоджено більше 20 будівель, в епіцентрі також школа і школа Інтернат. В іншому районі теж пролунав вибух, було руйнування одного зі складських приміщень”, - розповідають рятувальники.

До лікарів звернулись 13 людей, у них здебільшого осколкові і мінно-вибухові поранення, також отруєння чадним газом. Чотирьох одразу ушпиталили - одна жінка у тяжкому стані. “Це жінка - 77 років, і, на жаль, це тяжке отруєння продуктами горіння на пожежі, яка виникла внаслідок вибуху. Ми маємо в стаціонарі і 17-річного підлітка, який отримав струс головного мозку і різані рани лиця тулуба”, - констатують медики 

 Фактично російські ракети повністю знищили житловий квартал у Дніпрі. Дивом минулось без жертв, бо ж обідня пора вихідного дня, люди якраз були вдома. Навколо місць влучань нема стратегічних чи військових об’єктів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
692
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