Впав на подвір'ї та зачепив будинок: на Дніпропетровщині збили російський безпілотник

Впав на подвір'ї та зачепив будинок: на Дніпропетровщині збили російський безпілотник

Зранку 29 квітня на Дніпропетровщині збили безпілотник російських окупантів. Він впав у селі на подвір'ї.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", - написав він.

Нагадаємо, зранку 29 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали Велика Костромка та Мар'янське Криворізького району, а також одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді.

Пізніше з'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Дніпропетровщини. Руйнувань зазнали житловий сектор і господарчі будівлі.

Оперативні новини станом на ранок 29 квітня

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