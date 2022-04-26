Впав з коня і пошкодив хребет: колишній друг Путіна поділився деталями про здоров'я російського диктатора

Колишній друг диктатора Володимира Путіна розповів про здоров'я глави Кремля.
Російський бізнесмен, який живе нині у Франції, Сергій Пугачов колись був другом Путіна і поділився спогадами про його здоров'я.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.
"Здоров'я у нього, ну, крім того, як я пам'ятаю, він при мені впав з коня і пошкодив хребет, особливо більше нічого не пам'ятаю такого. Ходив він після цього місяця два погано, лежав, корсет носив. У нього періодично це виникало протягом довгих років", - сказав колишній друг Путіна.
Пугачов додав, що Путін іншими деталями не ділився з ним. Також йому невідомо про жодні онкологічні хвороби, про які повідомляється час від часу у ЗМІ.
"У лазні я з ним парився, нічого такого не бачив", - уточнив Пугачов.
Водночас колишній друг Путіна каже, що хотів би, щоб глава Кремля "закінчив на лаві підсудних в якомусь трибуналі як військовий злочинець".
Нагадаємо, у Мережі обговорюють неприродну позу Путіна під час зустрічі з Шойгу.
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