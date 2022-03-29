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"Вперед, твіттер-воїни": у Раді закликали поширювати заклики про виключення Росії з Радбезу ООН

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"Вперед, твіттер-воїни": у Раді закликали поширювати заклики про виключення Росії з Радбезу ООН

Getty Images

Потрібно нагадати світу про наслідки того, якщо РФ не виключать з організації.

У Telegram-каналі Верховної Ради опублікований заклик до поширення в Мережі закликів до виключення Росії з Ради Безпеки ООН та інших основних органів організації.

Про це йдеться в повідомленні 29 березня.

"Славетне наше інформаційне військо! Перед нами стоїть важлива місія – нагадати міжнародній спільноті про катастрофічні наслідки, якщо не виключити русню з Ради Безпеки ООН", – зазначається в повідомленні.

Автори опублікували три твіттер-дописи з загальною тематикою про виключення РФ з Радбезу та основних органів ООН. Їх можна поширювати у Twitter з коментарем на власний розсуд. Проте в дописах обов’язково треба тегати @UN з таким закликом: #ExcludeRussia from the @UN Security Council! Russia is a threat to global security! U can! Stay strong! 

"Класично: коментар, цитування-поширення, лайк! Вперед, наші твіттер-воїни! Віримо у вас!" – наголосили в Раді.

Нагадаємо, у Росії після заборони владою найпопулярніших у світі соцмереж, зокрема Instagram, пообіцяли створити його аналог – "Россграм", який викликає сміх. 

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