"Вперед, твіттер-воїни": у Раді закликали поширювати заклики про виключення Росії з Радбезу ООН

"Вперед, твіттер-воїни": у Раді закликали поширювати заклики про виключення Росії з Радбезу ООН

Потрібно нагадати світу про наслідки того, якщо РФ не виключать з організації.

У Telegram-каналі Верховної Ради опублікований заклик до поширення в Мережі закликів до виключення Росії з Ради Безпеки ООН та інших основних органів організації.

Про це йдеться в повідомленні 29 березня.

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"Славетне наше інформаційне військо! Перед нами стоїть важлива місія – нагадати міжнародній спільноті про катастрофічні наслідки, якщо не виключити русню з Ради Безпеки ООН", – зазначається в повідомленні.

Автори опублікували три твіттер-дописи з загальною тематикою про виключення РФ з Радбезу та основних органів ООН. Їх можна поширювати у Twitter з коментарем на власний розсуд. Проте в дописах обов’язково треба тегати @UN з таким закликом: #ExcludeRussia from the @UN Security Council! Russia is a threat to global security! U can! Stay strong!

"Класично: коментар, цитування-поширення, лайк! Вперед, наші твіттер-воїни! Віримо у вас!" – наголосили в Раді.

The simple question: What should the @UN Security Council do with a country that violates world security?



The simple answer: to deprive the violator's voting rights and expel Russia from the Security Council.

Don't reinvent the wheel, just act.@UN, u can #StopRussia #StopPutin. pic.twitter.com/0qWE3dzl0B — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 28, 2022

The simple question: What should the @UN do about a country that disrupts and disunites the World?

The simple answer: International pressure and expulsion from ALL major bodies!

Don't reinvent the wheel, just act. U can!#StopRussia #StopPutin #ExcludeRussia pic.twitter.com/6oED3ZR3fM — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 29, 2022

The simple question: Is there any use of the world security organisation, if it fails to provide security?



In order to find the answer, please search for "The League of Nations".@UN, U CAN BECOME STRONG!#StopRussia #ExcludeRussia pic.twitter.com/5O27WWQztE — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 29, 2022

Нагадаємо, у Росії після заборони владою найпопулярніших у світі соцмереж, зокрема Instagram, пообіцяли створити його аналог – "Россграм", який викликає сміх.

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