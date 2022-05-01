"Вперше було дві доби припинення вогню": Зеленський розповів, як відбувалась евакуація з "Азовсталі"

"Вперше було дві доби припинення вогню": Зеленський розповів, як відбувалась евакуація з "Азовсталі"

У неділю, 1 травня, вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці.

Сьогодні вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн і пропозицій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню" ,- зазначив він.

За словами очільника держави, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, перш за все, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на «Азовсталі». Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці.

"Дай Бог. Дай Бог, щоб все це не зірвалося. Там їх зустріне наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивезення людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - зазначив Зеленський.

Також президент подякував усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і хто забезпечує цей гуманітарний коридор.

"Вдячний кожному і кожній, хто домовлявся: Ірині Верещук - координатору цього процесу, я вдячний нашій розвідці, нашій команді. Давіду безпосередньо (Давід Арахамія - Ред.), Андрію безпосередньо (Андрій Єрмак - Ред.), а також партнерам, які долучилися і все ж таки змогли допомогти. Зокрема, ООН і Міжнародний Червоний Хрест - дякую", - резюмував він.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати. Президент Володимир Зеленський взяв ситуацію під особистий контроль, команда Офісу Президента та Уряду працювала над цією задачею нон-стоп.

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

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