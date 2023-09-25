Вперше до України із Росії приїхала дружина за військовополоненим чоловіком: що відомо (відео)

Ірина Криніна заради чоловіка вирішила пожертвувати всім, що в неї є, взяла дітей і приїхала за своїм Євгеном, але чоловік відреагував неоднозначно.

Вперше від початку повномасштабного вторгнення до України із Росії приїхала дружина військовополоненого росіянина. Ірина Криніна приїхала з Красноярська із двома доньками 7 та 10 років. Жінка розповіла, що не підтримує війну, хоче зупинити її та донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні. Але чоловік відреагува на приїзд цивільної дружини неоднозначно. Ірина списує це на шок.

Журналіст Дмитро Карпенко, який зазвичай бере інтерв'ю у військовополонених, поспілкувався із Іриною Криніною. Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал Volodymyr Zolkin.

Як дісталася до України

Щоб виїхати з Росії до Україну була побудована ціла схема. Спочатку кілька тижнів жінка чекала на візу. Потім їй та двом дочкам допомогли купити квитки до Анталії. Одразу і туди, і назад, щоб ні в кого не виникло підозри, адже силовики і так уже пильно стежили за Іриною. Під час виїзду з Росії їх навіть зупинили на додаткову перевірку – опитували її та старшу дочку. Ірина нікому не казала, що їде до України. Навіть дітям. Тому й речі дівчаткам зібрала, як на курорт – купальники, надувні кола. У результаті з Росії їх випустили, а далі вони вже за допомогою координаторів дісталися з Анталії до Стамбула, потім Молдови, а далі - до України. Тут їм знайшли трикімнатну квартиру.

Ірина з цивільним чоловіком Євгеном / Фото: скриншот з відео

Ірина Криніна повідомила, що вона приїхала до України, щоб донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні останні понад півтора роки.

"Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до мешканців Росії, яким не все одно на війну, і які якось можуть вплинути на припинення війни. Я приїхала з двома доньками — 7 і 10 років. Залишилася нерухомість, тварини", - розповіла вона.

Жінка каже, що боїться повертатися до РФ, тому що її вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей.

"Я консультувалася не з одним юристом, перш ніж прийняти це важливе рішення і приїхати до України. Всі мені одноголосно відповідали, що це дуже небезпечно. І якщо є можливість просити про політичний притулок, то краще залишатися в Києві", - розповідає вона.

Що передувало

Ірина наголосила, що приїхала по громадянського чоловіка Ковткова Євгена Юрійовича, він потрапив на війну по мобілізації. Його забрали на дев'ятий день мобілізації, 29 вересня йому вручили повістку, а 30 зранку він був у військкоматі і його вже не випустили.

"Ми його навіть зібрати не змогли. Жодної медкомісії, нічого такого не було", - уточнила вона.

7 липня 2023 року Євген Ковткова потрапив у полон, про що цивільна дружина дізналася сама з українських Telegram-каналів.

"12 липня знайшла відео, в якому побачила, як його беруть у полон. Я одразу ж побігла у військкомат, вони зафіксували інформацію. У мене почались "сім кіл пекла". Близько чотирьох тижнів я намагалася домогтися, щоб його визнали військовополоненим. Відео для них не було аргументом, тому що в частині мені сказали, що єдиний орган, який може визнати його військовополоненим, це частина, до якої він входить. Їм потрібен рапорт від командира. Багато хто з родичів про це не знає", - розповіла росіянка.

Ірина зазначила, що її чоловіка взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, заснована ветеранами "Азову".

"Відео тоді записував Білецький. Я в Інтернеті знайшла номер цього командира, додзвонилася йому по WhatsApp. Він зі мною люб’язно поговорив, але нічим допомогти не зміг, бо сказав, що минуло більше тижня і їх перевели в інше місце. Мене ніхто не питав, чи хочу я, аби він пішов на війну. Він поставив мене перед фактом і сказав, що йде. До війни я зразу ставилася вкрай негативно, тому що я вважаю, що в XXI сторіччі вести війни ні до чого. Краще одразу сісти за стіл перемовин і все обговорити... Чому люди мають гинути", - каже жінка.

"Я просто вважаю Путіна вбивцею..."

Ірина також уточнила, що особисто з Путіним не знайома, але вважає його вбивцею. "Я просто вважаю Путіна вбивцею... Це людина з великими амбіціями, яка, напевно, захотіла вписати себе в історію, погратися у війну, завоювати території, хоча навіщо вони нам", - підсумувала вона.

Як на приїзд дружини відреагував чоловік

Військовополонений про наміри дружини не знав. Коли він побачив її, то був приголомшений. Чоловік опустив голову та мовчав, доки дружина розповідала, що у Росії військовополонені нікому не потрібні, що її скрізь проганяли, що обмінів немає через російську сторону. Ірина розповіла, що чоловіків, які повертаються до РФ після полону, відправляють назад на війну.

Євген Ковтков не міг отямитись від усього почутого. Однак він повідомив, що все таки хоче йти на обмін та повертатися до Росії, бо там батьки. Залишатися в Україні він не хоче, незважаючи на те, що сюди приїхала його цивільна дружина. Але щоб її посадили в Росії після цього візиту до України, він теж не хоче.

"Це була дуже важка зустріч..."

Ірина налаштована боротися за чоловіка, але хвилюється за його рішення, оскільки каже, що під час війни він став зовсім іншою людиною.

"Це була дуже важка зустріч... Женя дуже сильно змінився. Війна змінює людей до невпізнаваності", - каже жінка.

Вона звазначила, що її чоловік нині перебуває у шоковому стані, і потрібна дуже велика робота з відновлення його психіки.

Нагадаємо, у рамках проєкту "Хочу жити" в Україні з початку повномасштабної війни діє програма "Повернемо сина матері" та "Повернемо дружині чоловіка". Тобто російським матерям та дружинам пропонують приїхати в Україну за їхніми рідними.

У РФ занепокоїлися великою кількістю заявок від російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон ЗСУ. Через це генпрокуратура РФ раніше навіть блокувала роботу українського сайту.

Зауважимо, аби здатися в полон, можна зателефонувати за номерами: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від військовослужбовців РФ.

Якщо чат-бот з якихось причин не працює, то російські військовослужбовці можуть звернутися до СБУ.

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