Вперше Patriot та високоточні бомби: США виділять Україні $ 1,8 млрд допомоги - Associated Press

Під час можливо візиту українського президента Володимира Зеленського, США може ухвалити історичне рішення про виділення Україні значної військової допомоги.

США надішлють Україні 1,8 мільярда доларів військової допомоги у масштабному пакеті, який вперше включатиме ракетну батарею Patriot і високоточні керовані бомби для їхніх винищувачів, повідомили офіційні особи США у вівторок, коли адміністрація Байдена готується вітати президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Про це пише Associated Press.

Представники США описали подробиці допомоги на умовах анонімності, оскільки про неї ще не повідомлялося. Ця допомога є сигналом про розширення Сполученими Штатами видів сучасної зброї, яку вони надішлють Україні для зміцнення протиповітряної оборони країни через те, що Україна опинилася під дедалі більшим шквалом російських ракетних ударів.

За словами офіційних осіб, пакет, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону та ще 800 мільйонів доларів через ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

«Зеленський та інші українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією», - пише ЗМІ.

Patriot буде найсучаснішою зенітно-ракетною системою, яку Захід надав Україні для відбиття російських повітряних атак. Час оголошення військової допомоги — коли Зеленський здійснює свою першу поїздку з України з початку війни — посилає сильний сигнал про те, що США продовжують підтримувати Україну, поки війна затягується.

За словами офіційних осіб, до пакету також буде включено кількість комплектів боєприпасів Joint Direct Attack Munitions або JDAM. Про їхню кількість не розголошується.

Комплекти будуть використовуватися для модифікації масивних бомб шляхом додавання хвостового оперення та точних навігаційних систем, щоб замість простого скидання з винищувача на ціль їх можна було випустити та направити до цілі.

Винищувачі та бомбардувальники США використовують JDAM, і Пентагон працює над їх модифікацією, щоб вони могли використовуватися Україною.

США поки що не дають Україні американські винищувачі. Росія попереджала, що сучасні літаки будуть вважатися провокацією, а США сьогодні заявляли, що інша зброя підійде краще, посилаючись на значні потреби в обслуговуванні та навчанні пілотів цих військових літаків.

Тож замість того, щоб надати Україні ці американські літаки, Пентагон допомагає Києву знайти інноваційні способи модернізації війська.

Пакет допомоги також включатиме не розголошену кількість ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських і мінометних снарядів, вантажівок і протирадіаційних ракет класу «повітря-земля» HARM.

За словами офіційних осіб, наполегливі прохання українських лідерів і руйнівне руйнування цивільної інфраструктури країни, включаючи втрату електроенергії та тепла взимку, зрештою подолали застереження США щодо постачання Patriot.

«Керівники Білого дому та Пентагону постійно заявляли, що забезпечення України додатковою протиповітряною обороною є пріоритетом. Офіційні особи сказали, що з наближенням зими та посиленням російського бомбардування цивільної інфраструктури це питання стало більш пріоритетним», - читаємо в повідомленні.

Раніше офіційні особи США відмовилися надавати Patriot Україні, оскільки це можна було вважати ескалацією, яка викликала б відповідь Москви. Одна батарея Patriot зазвичай включає до восьми пускових установок, кожна з яких може містити чотири ракети. Крім того, висловлювалися занепокоєння з приводу значної підготовки, яка знадобиться, і питання щодо того, чи знадобилися б війська США для їх експлуатації. Нагадаємо, що президент Джо Байден категорично відмовився відправляти будь-які військові частини США в Україну.

Чому Захід вагається про надання Patriot

Військовий експерт Владислав Селезньов раніше заявив, що постачання сучасного високотехнологічного озброєння країнами, що не входять до Північноатлантичного альянсу, призведе до ескалації конфлікту. Але водночас, говорити про ескалацію конфлікту зараз – нераціонально і нелогічно, бо Росія і так постійно використовує чимало видів озброєння для завдання ударів по Україні.

До того ж у Держдепі прокоментували погрози Росії через можливе надання США Україні систем Patriot. У Державному департаменті США переконані, що провокатором є сама Росія.

А плани США відправити до України Patriot свідчать, що США не хочуть чекати на капітуляцію Росії надто довго. У цьому переконаний публіцист та соціолог Андрій Піонтковський.

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