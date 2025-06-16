Вперше у світі ЗСУ використали унікальну комбінацію дронів для атаки "Єлабуги"

А-22 та планера-камкадзе зі 100 кілограмовою БЧ / © defence-ua.com

Реклама

15 червня 2025 року Сили оборони України вдарили по «вільній економічній зоні «Єлабуга» в Росії. Це місце є одним із двох, де росіяни виробляють ударні дрони «Шахед», також відомі як «Герань-2».

Про це пише Defense Express.

Спочатку припускали, що для атаки використовували літак А-22 як безпілотний бомбардувальник. Однак пізніше з’явилися докази, що для удару застосували дещо інше — безпілотник А-22, який буксирував планер-камікадзе зі 100-кілограмовою бойовою частиною.

Реклама

Безпрецедентна тактика у сучасній війні

Така схема атаки є унікальною та раніше не використовувалася у світі. До цього моменту не було відомо про використання «дрона-камікадзе як буксира» з «планером-камікадзе» як додатковим бойовим навантаженням. Сам факт використання безмоторного планера як камікадзе теж є новим.

Український літак Aeroprakt A-22 Foxbat, модифікований у далекобійний ударний безпілотний літак / © armyrecognition.com

Згадати можна хіба що історію Другої світової війни, коли Союзники використовували десантні планери, буксировані літаками С-47. Або німецький нереалізований проєкт планера-перехоплювача Blohm und Voss BV 40, що мав бути озброєний гарматами. Також є історична паралель з німецьким проєктом «Містель» — коли бомбардувальник перетворювали на дрон-камікадзе з тонною вибухівки і доставляли до цілі за допомогою іншого літака. Хоча «Містелі» були малоефективними, сама ідея могла вплинути на розробку української зв’язки А-22 та планера-камікадзе.

Наслідки удару: Втрати на виробництві дронів

Наразі складно оцінити, наскільки масштабно та ефективно ця нова схема дронових атак може вплинути на російські оборонні підприємства. Однак, за даними OSINT-спільноти Dnipro, влучання українських безпілотників по «Єлабузі» призвело до 14 поранених та двох загиблих росіян. Вони були задіяні у виробничому процесі на цій території. Це свідчить про те, що атака була успішною та завдала шкоди ворогу.

Нагадаємо, У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження місця виробництва ворожих дронів у місті Єлабуга (Татарстан).

Реклама

«15 червня підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», — йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу.

Ціллю атаки були потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі (Республіка Татарстан, РФ). Цей об’єкт ВПК росіяни постійно використовують для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотників по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Російська Федерація щомісяця виробляє понад п’ять тисяч далекобійних безпілотників. Половина з яких є справжніми «Шахедами», а інші - імітатори.

Станом на кінець травня 2025 року Росія виробляє близько 2700 ударних дронів «Shahed-136/Герань-2» щомісяця. Окрім цього, щомісячні темпи виробництва дронів-імітаторів «Гербера» становлять приблизно 2500 одиниць.

Реклама