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- Війна
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Вперше у світі ЗСУ використали унікальну комбінацію дронів для атаки "Єлабуги"
Українські військові знову вдарили по російській «вільній економічній зоні «Єлабуга», де Росія виробляє ударні дрони «Шахед». ЗСУ застосували унікальну комбінацію дронів для атаки.
15 червня 2025 року Сили оборони України вдарили по «вільній економічній зоні «Єлабуга» в Росії. Це місце є одним із двох, де росіяни виробляють ударні дрони «Шахед», також відомі як «Герань-2».
Про це пише Defense Express.
Спочатку припускали, що для атаки використовували літак А-22 як безпілотний бомбардувальник. Однак пізніше з’явилися докази, що для удару застосували дещо інше — безпілотник А-22, який буксирував планер-камікадзе зі 100-кілограмовою бойовою частиною.
Безпрецедентна тактика у сучасній війні
Така схема атаки є унікальною та раніше не використовувалася у світі. До цього моменту не було відомо про використання «дрона-камікадзе як буксира» з «планером-камікадзе» як додатковим бойовим навантаженням. Сам факт використання безмоторного планера як камікадзе теж є новим.
Згадати можна хіба що історію Другої світової війни, коли Союзники використовували десантні планери, буксировані літаками С-47. Або німецький нереалізований проєкт планера-перехоплювача Blohm und Voss BV 40, що мав бути озброєний гарматами. Також є історична паралель з німецьким проєктом «Містель» — коли бомбардувальник перетворювали на дрон-камікадзе з тонною вибухівки і доставляли до цілі за допомогою іншого літака. Хоча «Містелі» були малоефективними, сама ідея могла вплинути на розробку української зв’язки А-22 та планера-камікадзе.
Наслідки удару: Втрати на виробництві дронів
Наразі складно оцінити, наскільки масштабно та ефективно ця нова схема дронових атак може вплинути на російські оборонні підприємства. Однак, за даними OSINT-спільноти Dnipro, влучання українських безпілотників по «Єлабузі» призвело до 14 поранених та двох загиблих росіян. Вони були задіяні у виробничому процесі на цій території. Це свідчить про те, що атака була успішною та завдала шкоди ворогу.
Нагадаємо, У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження місця виробництва ворожих дронів у місті Єлабуга (Татарстан).
«15 червня підрозділи Сил спеціальних Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», — йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу.
Ціллю атаки були потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі (Республіка Татарстан, РФ). Цей об’єкт ВПК росіяни постійно використовують для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотників по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Російська Федерація щомісяця виробляє понад п’ять тисяч далекобійних безпілотників. Половина з яких є справжніми «Шахедами», а інші - імітатори.
Станом на кінець травня 2025 року Росія виробляє близько 2700 ударних дронів «Shahed-136/Герань-2» щомісяця. Окрім цього, щомісячні темпи виробництва дронів-імітаторів «Гербера» становлять приблизно 2500 одиниць.