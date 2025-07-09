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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1761
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1 хв

Безпрецедентна операція: солдати РФ капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової

Завдяки злагодженій роботі українських бійців на Харківщині взято у полон солдатів Російської Федерації.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Третя штурмова

Третя штурмова

Бійці Третьої штурмової здійснили безпрецедентну операцію. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада.

Як зазначається у повідомленні, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.

“Окупантів, які вціліли, «пташками» вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон”, — повідомили бійці.

Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято силами бригади.

“Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату. І це — перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ"!”, — завершили у відомстві.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті 1050 солдатів. Загальні бойові втрати ворога у живій силі — 1 029 660 осіб. Що ж до техніки, то РФ втратила:

  • танків — 11000 (+5)

  • бойових броньованих машин — 22969 (+2)

  • артилерійських систем — 30102 (+68)

  • РСЗВ — 1434 (+0)

  • засоби ППО — 1193 (+1)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)

  • крилатих ракет — 3439

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54575 (+119)

  • спеціальної техніки — 3929 (+2)

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