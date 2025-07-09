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- Війна
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Безпрецедентна операція: солдати РФ капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової
Завдяки злагодженій роботі українських бійців на Харківщині взято у полон солдатів Російської Федерації.
Бійці Третьої штурмової здійснили безпрецедентну операцію. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.
Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада.
Як зазначається у повідомленні, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.
“Окупантів, які вціліли, «пташками» вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон”, — повідомили бійці.
Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято силами бригади.
“Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату. І це — перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ"!”, — завершили у відомстві.
Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті 1050 солдатів. Загальні бойові втрати ворога у живій силі — 1 029 660 осіб. Що ж до техніки, то РФ втратила:
танків — 11000 (+5)
бойових броньованих машин — 22969 (+2)
артилерійських систем — 30102 (+68)
РСЗВ — 1434 (+0)
засоби ППО — 1193 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)
крилатих ракет — 3439
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 54575 (+119)
спеціальної техніки — 3929 (+2)