Безпрецедентна операція: солдати РФ капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової

Третя штурмова

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Бійці Третьої штурмової здійснили безпрецедентну операцію. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада.

Дата публікації 16:45, 09.07.25 Кількість переглядів 18 Третя штурмова вперше взяла росіян у полон за допомогою наземних роботів

Як зазначається у повідомленні, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію.

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“Окупантів, які вціліли, «пташками» вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон”, — повідомили бійці.

Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято силами бригади.

“Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату. І це — перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм виключно безпілотних платформ"!”, — завершили у відомстві.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті 1050 солдатів. Загальні бойові втрати ворога у живій силі — 1 029 660 осіб. Що ж до техніки, то РФ втратила:

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танків — 11000 (+5)

бойових броньованих машин — 22969 (+2)

артилерійських систем — 30102 (+68)

РСЗВ — 1434 (+0)

засоби ППО — 1193 (+1)

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 44457 (+227)

крилатих ракет — 3439

кораблів/катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 54575 (+119)

спеціальної техніки — 3929 (+2)