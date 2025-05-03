Вперше в історії: український дрон Magura у Чорному морі знищив російський винищувач

Морський дрон Magura / © Getty Images

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Вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.

Про це повідомляє ГУР та Defence Ukraine.

«2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном», — йдеться у повідомленні.

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Ця історична операція стала можливою завдяки інноваційній безпілотній морській платформі «Магура», оснащеній ракетами Р-73. Цей дрон здобув свою популярність після знищення вертольотів, і тепер він зробив наступний крок, збивши російський винищувач, орієнтовна вартість якого складає близько 50 мільйонів доларів.

Атака була здійснена неподалік від міста Новоросійськ, де російські сили ховають залишки свого чорноморського флоту. За словами російських пропагандистів, під час атаки пілотам вдалося катапультуватися, а їх врятували цивільні моряки. Однак, як зазначають офіційні джерела України, ця інформація поки що не була підтверджена.

Дата публікації 13:33, 03.05.25 Кількість переглядів 16 Вперше в історії український морський дрон "Магура" збив російський винищувач Су-30

Головне управління розвідки Міноборони України пізніше підтвердило знищення Су-30, оприлюднивши кадри з морського дрона «Магура», який поцілив у ворожий літак. Це стало першим в історії випадком, коли винищувач був знищений за допомогою морського дрона з озброєнням типу Р-73.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна з модифікацій морського надводного дрона Magura обладнана ракетами класу «повітря — повітря» Р-73.