Вперше в історії війни: ССО атакували новітню станцію зв’язку РФ (відео)

В результаті ураження було порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами російської армії.
Вперше в історії війни Сили спецоперацій України уразили новітню станцію зв’язку російських військ Р-416ГМ.
Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.
Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.
Після цього оператори завдали вогневого ураження по ворожій цілі однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станція Р-416ГМ зазнала ураження. Таким чином було порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами російської армії.
"Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни", – наголосили в ССО.
Там додали, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння 2018 року. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
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Нагадаємо, раніше в СБУ показали відео, як спецпризначенці Департаменту кібербезпеки кількома дронами уразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".
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