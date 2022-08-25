Вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі: чи є небезпека для населення

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, відбулося повне відключення станції від енергомережі.

Відключення повітряної лінії через пожежі, спричинені постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"25 серпня 2022 року через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили, внаслідок цього два енергоблоки, які працювали, станції відключилися від мережі.

"Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", - додали в "Енергоатомі".

Там запевняють, власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Наразі на АЕС ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Нагадаємо, ситуація із Запорізькою електростанцією є небезпечна. Тим часом у МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів".

МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС лише в одному випадку

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