Вперше від початку війни: Сили оборони України отримали перевагу над ворогом на Курщині

ЗСУ у Курській області РФ можуть вільно використовувати переваги місцевості для максимальної ефективності бойових дій.

Курська операція ЗСУ дозволила українським захисникам отримали таку перевагу над росіянами, якої вони не мали від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це пише Business Insider.

За словами військових експертів, перевага насамперед полягає в тому, що Курська операція дозволила перенести бойові дії на ворожу територію. Тому українським підрозділам не потрібно захищати населені пункти, а без огляду на безпеку цивільних об'єктів можна більш ефективно планувати свої дії.

"Ви просто воюєте там, де це вигідно, і відступаєте, коли це не так. І це справді ефективний спосіб ведення бойових дій", – пояснив військовий експерт з RAND Corporation Майкл Бонерт.

Видання зазначає, що у бойових діях на власній території українські захисники "затято чіплялися за деякі міста", наприклад – Бахмут, доки ворог не змушував їх відступити.

Експерти також зауважують, що від самого початку повномасштабного вторгнення Україна опинилась у невигідному становищі, адже бойові дії відбувались виключно на її території. Ситуацію вдалося змінити лише у серпні 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію у Курській області РФ і тепер можуть вільно використовувати переваги місцевості для максимальної ефективності бойових дій.

За словами військового експерта Вільяма Альберка з Центру Стімсона у Вашингтоні, наразі Росія намагається повернути контроль над "найлегшими ділянками" на Курщині.

"Російським окупантам буде набагато важче впоратися з іншою частиною українського виступу, адже Україна може вибирати, коли та де оборонятися", – зазначив він.

Альберк вважає, що відсутність необхідності захищати всю підконтрольну територію дозволяє Україні створювати "зони ураження" та "пастки", щоб уповільнити просування Росії.

"Це величезна оперативна перевага для командира, коли не потрібно проводити жодних ліній на піску", – підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни останнім часом жодних підтверджених змін на лінії фронту у Курській області РФ не було.

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