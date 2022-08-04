У Міноборони зробили заяву про кількість загиблих захисників України

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули тисячі українських захисників.

Водночас у Міноборони наголосили, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у країни-агресора.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох боків. Ми говоримо про те, що з українського боку набагато менше загиблих, ніж із російського. І ми можемо сказати, що це тисячі. Тобто це не сотні", – заявила Маляр.

Вона зазначила, що українська влада продовжуватиме дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни. Зокрема, точну кількість загиблих українських військових не розголошуватимуть.

Раніше Маляр заявила, що інформація про кількість загиблих захисників України є державною таємницею. Ці дані стануть доступними лише після завершення війни.

Зазначимо, українські захисники за понад 5 місяців війни вже знищили понад 41 тисячу російських окупантів. Втрати армії країни-агресорки в Україні перевищують втрати США за вісім років війни в Іраку. Більше того, війська РФ мають кадрові проблеми. Адже серед окупантів мало охочих воювати в Україні.

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