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Вперше за 133 дні війни в Росії не заявили про "здобутки" в Україні - ISW

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Вперше за 133 дні війни в Росії не заявили про "здобутки" в Україні - ISW

Фото: Associated Press

У міноборони держави-терористки вперше від повномасштабного вторгнення, 24 лютого, не повідомили про свої "здобутки" в Україні. 

Жодних заяв про захоплення нових територій в України не прозвучало напередодні, 6 лютого. Раніше російські окупанти щодня інформували про захоплення нових земель. 

Про це повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські науковці вважають, що після відносних успіхів на Луганщині російська армія бере оперативну паузу. Ймовірно, для поповнення резервів. 

Разом з тим в ISW наголошують: незважаючи на це, 6 липня окупанти країни-агресорки проводили невдалі штурми на шести напрямках.

"У даному випадку це означає, що російські війська, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, оскільки вони спробують створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити бойовий потнеціал, необхідний для здійснення цих масштабніших наступив", - наголосили в Інституті.

Нагадаємо, розпочалася 134 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти переміщують підрозділи та намагаються подолати спротив ЗСУ на Луганщині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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