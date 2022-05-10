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Вперше з часів війни не летять снаряди: Терехов про ситуацію в Харкові

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Вперше з часів війни не летять снаряди: Терехов про ситуацію в Харкові

Фото: Associated Press

10 травня російські окупанти вперше за час війни не обстрілювали Харків снарядами.

Проте поки про безпеку в місті ще рано говорити, оскільки для цього потрібен певний час. 

Про це 10 травня під час телемарафону розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. 

Мер міста зазначив, що сьогодні вперше за часів повномасштабної війни російські окупанти не обстрілювали Харків. Він зазначив, що для оцінки безпекової ситуації потрібно ще кілька днів. 

"Я б хотів, щоб вже сьогодні люди будували плани, бізнес будував плани щодо повернення до Харкова", – заявив міський голова.

Нагадаємо, сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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