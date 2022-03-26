Вперше за два тижні Міноборони показало росіянам живого Шойгу

Вперше за два тижні Міноборони показало росіянам живого Шойгу

Міністр взяв участь у нараді.

Міноборони Росії опублікувало відео з наради за участю глави відомства Сергія Шойгу, який не з'являвся на публіці два тижні.

Згідно з відео, Шойгу заявив, що "з урахуванням проведення спеціальної військової операції на території України, у 2022 році потрібно зберегти задані темпи постачання до військ перспективного озброєння".

Міністр оборони РФ також сказав, що незважаючи на антиросійські санкції, рівень укладання контрактів щодо держоборонзамовлення РФ досяг 85%.

Крім того, за словами Шойгу, "постачання озброєння та техніки із застосуванням кредитних коштів йде з випередженням, а пріоритетами є високоточна зброя великої дальності, авіаційна техніка, а також підтримка бойової готовності стратегічних ядерних сил".

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці протягом двох тижнів. Також ТСН.ua розповідає про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.

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