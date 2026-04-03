Вперше за останні роки: РФ не зробила жодного прориву на фронті за місяць

Російські військові / © Associated Press

Вперше за останні 2,5 року російська армія протягом місяця не змогла просунутися на фронті в Україні. Йдеться про березень. Аналіз Інституту вивчення війни (ISW) свідчить про серйозне сповільнення наступу ворога та успішні контратаки ЗСУ.

Про це пише RTE із посиланням на аналіз AFP на основі даних Інституту вивчення війни.

Просування РФ на фронті сповільнилося

За інформацією ISW, у березні українські військові відбили 9 кв. км території, тоді як просування російських сил сповільнилося по всій лінії зіткнення.

Водночас у дослідження не враховувалися інфільтраційні дії російських підрозділів за межами фронту, а також заяви Москви про нібито просування, які ISW не зміг ані підтвердити, ані спростувати.

Уповільнення наступу російських військ почалося наприкінці 2025 року на тлі українських контрнаступальних дій на південному сході. Якщо в січні росіяни просунулися на 319 кв. км, то в лютому — лише на 123 кв. км, що стало найнижчим показником від квітня 2024 року.

Аналітики пояснюють таку динаміку не лише діями української армії, а й «забороною Росії на використання терміналів Starlink в Україні» та «зусиллями Кремля обмежити доступ до Telegram».

Як і місяцем раніше, Росія втратила частину позицій на південному відтинку фронту — між Донецькою та Дніпропетровською областями, де наприкінці січня вона контролювала понад 400 кв. км. Згодом ця площа скоротилася до 200 кв. км у лютому та до 144 кв. км у березні.

Водночас на півночі Донецької області ситуація для України залишалася складнішою — у напрямку Краматорська та Слов’янська.

Упродовж 2025 року російські війська просунулися більше, ніж за попередні два роки. Однак у першому кварталі 2026 року їхні територіальні здобутки становили лише половину від аналогічного періоду 2025-го.

Скільки території України контролює РФ зараз?

Через чотири роки після початку повномасштабної війни Росія контролює трохи більше ніж 19% території України, причому значна частина цих земель була захоплена ще в перші тижні вторгнення. Близько 7% території — включно з Кримом і частинами Донбасу — перебували під контролем Росії або проросійських сил ще до 2022 року.

Атаки по Україні у березні — статистика

Згідно з аналізом AFP, у березні Росія застосувала проти України більше дронів, ніж у будь-який інший місяць від початку повномасштабного вторгнення.

Дані, засновані на щоденних зведеннях Повітряних сил України, свідчать, що за минулий місяць було використано щонайменше 6462 далекобійні безпілотники — майже на 28% більше, ніж у лютому, і це вже друге поспіль зростання цього показника.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті зараз

Нагадаємо, за даними Bloomberg, лінія фронту фактично «зависла»: попри активний наступ РФ майже на всіх напрямках, прорвати українську оборону не вдалося, а результати атак виявилися скромними за високих втрат. Наразі ЗСУ витісняють противника з Купʼянська, проте Росія готує нову хвилю наступу на Словʼянськ і Краматорськ у квітні-травні. Джерела у Кремлі прогнозують мінімальний прогрес через ефективну роботу українських безпілотників.

Експерти зазначають, що обидві сторони намагаються перекрити логістику ворога на глибину до 300 км, а прифронтова територія перетворилася на «мертву зону», де будь-яка техніка стає миттєвою мішенню.

За прогнозом військового експерта Владислава Селезньова, через виснаження окупантів до початку осені на фронті настане стагнація. Захоплення Донеччини коштуватиме ворогу щонайменше 300 тис. життів і триватиме до двох років, тож швидкий прорив неможливий. Наразі найважче біля Покровська та Гуляйполя, проте ЗСУ ефективно нищать логістику та енергетику РФ, що вже скоротило експорт нафтопродуктів агресора на 45% і підриває його здатність фінансувати війну.