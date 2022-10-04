Вперше за півтора тижня Харків здригався від вибухів: ракети вдарили у два райони

46-річна жінка загинула у Харкові під час ракетного обстрілу.

Росіяни вдарили по Харкову після опівночі, під удар потрапило два райони, йдеться в ТСН.

Опівночі пролунав сигнал тривоги і вже за 2 хвилини було чути два потужних вибухи. Вже відомо, що під вогнем опинилися Новобаварський та Холодногірський райони.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що окупанти влучили у підприємство та інфраструктурний об’єкт, на місці одразу зайнялись пожежі. Майже три години пожежники боролися з вогнем. Пізніше під завалами рятувальники знайшли тіло 46-річної жінки, яка працювала охоронцем.

Після вибухів у деяких районах міста зникло світло, знеструмлена і мережа "Укрзалізниці". Потяги продовжують рух, щоправда із запізненням - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, що напередодні росіяни запустили ракету у лікарню в звільненому Куп’янську. Чотириповерхова будівля майже повністю зруйнована. Загинув лікар-анастезіолог, ще одна медсестра отримала поранення. Нині триває розбір завалів лікарні, втім вже повідомили, що пацієнтів у момент вибуху в закладі не було.

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