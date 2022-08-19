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Вперше за понад місяць в Росії не заявили про "здобутки" на війні в Україні - ISW

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Вперше за понад місяць в Росії не заявили про "здобутки" на війні в Україні - ISW

Фото: Associated Press

Російська армія проводить дуже обмежені та невдалі штурми на сході України.

Більше того, у четвер, 18 серпня, агресорка Росія вперше від 6 липня не повідомила про будь-які територіальні "здобутки" в Україні. 

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Експерти ISW наголошують, що окупанти в Донецькій області намагалися атакувати на південь від Сіверська і на північний схід від Бахмута. Крім того, ворожа армія продовжує наступальні операції біля Донецька, зокрема на північ, захід і південний захід від міста.

Втім, окупаційні війська здійснили невдалу спробу наступу на Запорізькому напрямку. Зокрема, від Єгорівки до Шевченкового. Саме ці два населені пункти розташовані на схід від кордону Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, розпочалася 177 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російська армія веде штурмові дії в напрямку Лозове - Первомайське. Бойові дії там тривають, а також на напрямку Покровське - Бахмутське. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4871
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