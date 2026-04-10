Вперше за три роки ЗСУ перехопили ініціативу: як вдалося зупинили масштабний наступ РФ

ЗСУ досягли переваги над російськими військами на полі бою в використанні безпілотників. Ця перевага українських військових. Перевага України в використанні БпЛА сприяє зупиненню російського просування, та також в успіхах нещодавніх контратак Сил оборони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україна від кінця 2025-го значно посилила ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили. Це перешкоджало просуванню Росії по всьому театру військових дій і, ймовірно, також заважає весняно-літньому наступу країни-агресорки.

Успіхи українських БПЛА

«В ISW отримали геолокаційні докази, що українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні 2026-го, 61 — у лютому та 115 у березні. Ці українські атаки були здебільшого спрямовані проти російських сил та засобів на сході та півдні України. Зокрема, поблизу окупованого Донецька, що погіршило підготовку РФ до наступальних операцій в останні тижні та місяці», — йдеться у звіті.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня повідомив, що щодня українські війська БпЛА виконують понад 11 тис. бойових вильотів. Водночас кількість завданих ударів у березні на 50% більше, ніж у лютому. Зокрема, було здійснено понад 350 ударів середньої дальності.

Російські так звані «воєнкори» визнали, що Україна досягає успіхів у своїх зусиллях з повітряного придушення на полі бою за допомогою безпілотників та інших технологічних адаптацій. Один російський мілблогер також заявив: українські сили, що діють поблизу стику Дніпропетровської та Запорізької областей, що є місцем нещодавніх успішних контратак ЗСУ, одночасно використовують від 300 до 400 БПЛА, розгорнутих на глибину 20 км.

Успіхи ЗСУ на полі бою

Американські аналітики зауважують, що чиновники РФ неодноразово намагалися поширити хибний наратив про те, що українська лінія фронту та політична стабільність опинилися на межі колапсу. Так Кремль намагається переконати Захід капітулювати перед їхніми вимогами, які Росія досі не може забезпечити військовим шляхом.

«Нещодавні дані свідчать, що російські війська не лише зазнають невдач на полі бою, а українські інновації у сфері БпЛА змістили перевагу на полі бою на користь України. Нещодавні успіхи ЗСУ призводять до тактичних, оперативних та стратегічних наслідків у бойовому просторі, які підривають російський наратив про те, що українська лінія фронту на межі колапсу», — наголошують в ISW.

Американські аналітики констатують, що збільшення кількості ударів українських військ по системах ППО Росії та рівень перехоплення дронів сприяли нещодавнім успіхам України на полі бою.

Українські війська взимку 2025-2026 років та навесні 2026 року досягли найбільших успіхів на полі бою від моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024-го року, а також звільнили найбільшу частину території в самій Україні від контрнаступу 2023-го.

Нагадаємо, Україна перевершила Росію за кількістю атак БпЛА. Вперше від початку вторгнення 2022-го ЗСУ запустили більше ударних безпілотників, ніж Росія, протягом одного місяця. Разом з тим фіксується загальне зростання інтенсивності ударів з обох боків.