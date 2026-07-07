Вперше за всю війну: Україна довела Кремль до паніки і завдала удару на 2500 км вглиб РФ

Удар по Омському НПЗ, Фото: Дніпро осінт

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ЗСУ здійснили найглибший удар безпілотниками по РФ, уразивши нафтопереробний завод в Омську. Це найвіддаленіша атака з початку повномасштабної війни. Під ударом опинився Омський нафтопереробний завод — найбільший НПЗ у РФ, розташований за 2500 кілометрів від кордону з Україною.

Більше про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналіз рекордної атаки ЗСУ по НПЗ в Омську

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, учорашня нічна атака на об’єкт в Омську була здійснена вперше. Внаслідок влучань на території заводу спалахнула сильна пожежа. Потужність перероблення на цьому НПЗ — понад 21 млн тонн нафти на рік.

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Попередньо відомо про ураження установки первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Факт атаки підтвердив і губернатор Омської області Віталій Хоценко, а на геолокаційних кадрах від 6 липня фіксують стовпи диму над підприємством.

Паралельно під удар потрапив ще один великий паливний об’єкт РФ — нафтопереробний завод «Славнефть-Янос» у Ярославлі, який має потужність перероблення 15 млн тонн нафти на рік. На підприємстві відбувалися вибухи та задимлення.

Натомість росіяни заявили про роботу ППО. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв стверджує, що було збито понад 70 дронів на підльоті до міста, а уламки буцімто поранили двох людей.

Крім цього, ЗСУ атакували також НПЗ «Новатек» Усть-Луга у Слобідці та базу 26-ї ракетної бригади РФ у Ленінградській області.

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Влучання по військовій базі в Лузі підтверджують геолокаційні відео від 6 липня. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко також визнав пошкодження інфраструктури на полігоні в Лузі та поблизу портів Усть-Луга і Висоцьк.

На тлі масштабних руйнувань Кремль посилює цензуру. Як повідомило російське опозиційне видання «Верстка», влада РФ вимагає від державних ЗМІ замовчувати наслідки українських ударів. Натомість редакціям «наполегливо порадили» фокусуватися на російських обстрілах України.

Попри спроби Росії перерозподілити ППО та зробити мобільні вогневі групи, як в Україні, Росія виявилася нездатною захистити свій глибокий тил. Наслідки вже очевидні: зниження обсягів нафтоперероблення та паливна криза майже по всій країні.

Зеленський заявив про кардинальний злам у війні з РФ

Нагадаємо, українським військовим вдалося зупинити просування російських військ, через що характер війни змінюється. Оскільки лінія зіткнення на суші майже не рухається, а на морі ворог не має успіху, головним полем протистояння стає повітряний простір.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що результат війни значною мірою визначатиметься технологічною перевагою, а боротьба за небо стане ключовою за умови подальшої підтримки партнерів та утримання позицій Силами оборони.

Водночас одним із найбільших викликів для України залишається протидія балістичним ракетам. Президент зазначив, що країна не мала відповідних антибалістичних програм чи радянської спадщини у цій сфері, оскільки вона вся перейшла до Москви. Крім того, в України не залишилося ядерної зброї, за відсутності якої держава опиняється серед тих, на кого можна напасти.

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