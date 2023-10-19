Впевненість росіян у їхній здатності захистити Кримський міст похитнулася — британська розвідка

Британська розвідка стверджує, що попри заяву Росії про дострокове відкриття пошкодженого Кримського мосту, він і надалі буде залишатися вразливим місцем російської оборони.

Віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що пошкодження внаслідок удару України в липні 2023 року на Кримському мосту були усунені достроково. Однак використання незаконної переправи досі є обмеженим.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

"Незважаючи на те, що міст повністю функціонує, використання мосту залишається обмеженим через процедури, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами", - кажуть в Британії.

Зазначається, що Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою для підтримки російської окупації Криму та її сил на півдні України. Однак зараз це значне навантаження на безпеку, що вимагає багатодоменного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.

"Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки", - кажуть у розвідці Британії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 14 жовтня відновили рух мостом через Керченську протоку. Його відкрили нібито "на 18 днів раніше за намічений термін", а рух машин запустили по всіх чотирьох смугах.

Російські загарбники також заявили про посилення охорони Кримського мосту – окупанти вивели чотири кораблі та п’ять катерів у Чорне море.

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