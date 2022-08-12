Впевненість російської армії знижується: Генштаб Естонії повідомляє про логістичні проблеми окупантів

Росіяни, які полномасштабно вторгнулися в Україну, скоро зіткнуться з логістичними проблемами.

Російські окупанти через останні події в Україні можуть зіткнутися з логістичними проблемами.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії Март Вендла, пише видання err.ee.

За його словами, на південь України окупанти перекидають додаткову техніку. Їхня мета - не допустити переходу туди більшого угрупування українських військових. Він каже, що за останній тиждень серйозних змін не відбулося, основний напрямок - Бахмут-Сіверськ.

"У найближчі сім днів фокус не зміниться. Додатковий тиск буде продовжуватися у напрямку Бахмут-Сіверська", - наголосив Март Вендла.

Він також додав, що до фундаментальних змін атака на аеродром “Сакі” в окупованому Криму не призведе.

"До фундаментальних змін ця атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них у тому місці, яке вважають тилом", - підкреслив Март Вендла.

Цікаво також те, що, за даними начальника Генштабу Сил оборони Естонії, РФ втратила таку кількість танків, яка перевищує кількість танків, які перебувають на озброєнні як Великобританії, так і Німеччини. А відтворенню танків перешкоджають встановлені щодо Росії санкції, оскільки частина компонентів раніше постачалася із західних країн.

Нагадаємо, що у Києві затримано адвокатку, яка за 12 тисяч доларів організовувала виїзд чоловіків за кордон.

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