"Впіймали на зльоті": український дрон-камікадзе збив у повітрі російський вертоліт

Можливо, це перший випадок, коли дрон знищив гелікоптер у повітрі.

Сили оборони України щомісяця використовують понад 100 000 ударних FPV-дронів вздовж лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів у війні проти російських загарбників. Безпілотники атакують бронетехніку, переслідують піхоту та знаходять розташування ворожої артилерії, щоб знищити її. У середу, 31 липня, один із таких FPV-дронів збив російський вертоліт Мі-8. Скоріш за все, це перший випадок успішного застосування безпілотника для знищення гелікоптера в повітрі.

Про це пише Forbs.

На фотографіях і відео, що з'явилися в мережі, видно транспортний вертоліт Мі-8, що горить на землі. Telegram-канал росавіації повідомив, що вертоліт був збитий на окупованих територіях неподалік Донецька. Інформації про долю тих, хто був на борту збитого Мі-8, на час публікації немає.

"Це нове застосування ударних дронів назрівало давно. Ще у вересні українські оператори вперше спробували таранити ними російські вертольоти в польоті. Загроза дронів стала настільки серйозною, що російські ВПС почали відправляти гелікоптери групами для супроводу та прикриття", — пише видання.

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Щоб збити ворожий гелікоптер у повітрі, українським операторам FPV-дронів знадобилося 10 місяців спроб. Це можна пояснити складністю поставленого завдання.

Гелікоптер може літати зі швидкістю понад 240 км/год на великій висоті. Це занадто швидко і занадто високо для легкого квадрокоптера вагою кілька кілограмів, щоб потрапити точно в ціль без величезної майстерності або удачі з боку оператора.

"Український оператор FPV-дрону, який збив у середу вертоліт, був дуже вмілим або дуже щасливим — або й те, й інше", — зазначили автори статті.

Російські блогери в мережі повідомили, що гелікоптер "піймали в момент зльоту".

Видання зазначає, що ударний FPV-дрон зазвичай несе лише кілька кілограмів вибухівки. Але цього цілком достатньо, щоб збити гелікоптер, якщо точно влучити до однієї з критичних точок.

"За понад два роки війни українські оператори дронів стали надзвичайно вправними у завданні ударів по найбільш вразливих точках ворожої військової техніки: безпілотники залітають у відкриті люки бронетранспортерів, під навісну броню так званих "танків-черепах" та у відкриті отвори будівель та укріплених бліндажів", — пише Forbs.

Ще один момент, що вражає, – відстань, яку зміг пролетіти легкий FPV-дрон до цілі. Ймовірно, російський гелікоптер був збитий на східній околиці Донецька, тобто приблизно за 15 км від лінії фронту.

Щоб подолати таку відстань, може знадобитися допомога другого безпілотника, який слідує на певній відстані за першим і виконує роль ретранслятора сигналу між оператором і ударним дроном. Це складна операція, яка потребує ретельної координації.

Перший успішний досвід знищення повітряної мети дозволить українським операторам дронів подвоїти свої зусилля з "полювання" на російські гелікоптери.

"З огляду на те, скільки безпілотників українці запускають щомісяця, загроза російським вертольотам може зрости — і значно", – наголосили автори статті.

Нагадаємо, окупанти втрачають живу силу та техніку щодня. Минулої доби, 31 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1370 російських окупантів.

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