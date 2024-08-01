"Впіймали на зльоті": український дрон-камікадзе збив у повітрі російський вертоліт

Можливо, це перший випадок, коли дрон знищив гелікоптер у повітрі.
Сили оборони України щомісяця використовують понад 100 000 ударних FPV-дронів вздовж лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів у війні проти російських загарбників. Безпілотники атакують бронетехніку, переслідують піхоту та знаходять розташування ворожої артилерії, щоб знищити її. У середу, 31 липня, один із таких FPV-дронів збив російський вертоліт Мі-8. Скоріш за все, це перший випадок успішного застосування безпілотника для знищення гелікоптера в повітрі.
Про це пише Forbs.
На фотографіях і відео, що з'явилися в мережі, видно транспортний вертоліт Мі-8, що горить на землі. Telegram-канал росавіації повідомив, що вертоліт був збитий на окупованих територіях неподалік Донецька. Інформації про долю тих, хто був на борту збитого Мі-8, на час публікації немає.
"Це нове застосування ударних дронів назрівало давно. Ще у вересні українські оператори вперше спробували таранити ними російські вертольоти в польоті. Загроза дронів стала настільки серйозною, що російські ВПС почали відправляти гелікоптери групами для супроводу та прикриття", — пише видання.
Щоб збити ворожий гелікоптер у повітрі, українським операторам FPV-дронів знадобилося 10 місяців спроб. Це можна пояснити складністю поставленого завдання.
Гелікоптер може літати зі швидкістю понад 240 км/год на великій висоті. Це занадто швидко і занадто високо для легкого квадрокоптера вагою кілька кілограмів, щоб потрапити точно в ціль без величезної майстерності або удачі з боку оператора.
"Український оператор FPV-дрону, який збив у середу вертоліт, був дуже вмілим або дуже щасливим — або й те, й інше", — зазначили автори статті.
Російські блогери в мережі повідомили, що гелікоптер "піймали в момент зльоту".
Видання зазначає, що ударний FPV-дрон зазвичай несе лише кілька кілограмів вибухівки. Але цього цілком достатньо, щоб збити гелікоптер, якщо точно влучити до однієї з критичних точок.
"За понад два роки війни українські оператори дронів стали надзвичайно вправними у завданні ударів по найбільш вразливих точках ворожої військової техніки: безпілотники залітають у відкриті люки бронетранспортерів, під навісну броню так званих "танків-черепах" та у відкриті отвори будівель та укріплених бліндажів", — пише Forbs.
Ще один момент, що вражає, – відстань, яку зміг пролетіти легкий FPV-дрон до цілі. Ймовірно, російський гелікоптер був збитий на східній околиці Донецька, тобто приблизно за 15 км від лінії фронту.
Shot down helicopter Mi-8 деякий час поблизу Donetsk. #UkraineWar #UkraineFrontLines #warfootage #lost_warinua pic.twitter.com/80mCjYJZ2j— lost_warinua (@lost_warinua) July 31, 2024
Щоб подолати таку відстань, може знадобитися допомога другого безпілотника, який слідує на певній відстані за першим і виконує роль ретранслятора сигналу між оператором і ударним дроном. Це складна операція, яка потребує ретельної координації.
Перший успішний досвід знищення повітряної мети дозволить українським операторам дронів подвоїти свої зусилля з "полювання" на російські гелікоптери.
"З огляду на те, скільки безпілотників українці запускають щомісяця, загроза російським вертольотам може зрости — і значно", – наголосили автори статті.
Нагадаємо, окупанти втрачають живу силу та техніку щодня. Минулої доби, 31 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1370 російських окупантів.
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