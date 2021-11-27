Вплив прихильників жорсткого курсу у відносинах із Заходом на Путіна посилився — Bloomberg

Вплив прихильників жорсткого курсу у відносинах із Заходом на Путіна посилився — Bloomberg

Bloomberg пише, що Путін насправді не планує розпочинати війну з Україною.

В оточенні президента Росії Володимира Путіна посилилися позиції прихильників конфронтації із Заходом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела в РФ.

У виданні стверджують, що зараз президент РФ менше прислухається до прихильників нормальних відносин із Заходом у своєму найближчому оточенні.

"Путін сприймає відсіч як єдину мову, яку розуміє Захід. Він — експерт із блефу і того, як тримати Захід у напрузі, доводячи стосунки до межі", — зазначають автори статті.

Bloomberg пише, що Путін насправді не планує розпочинати війну з Україною, але "грає м'язами" перед Заходом.

Близькі до Кремля джерела видання кажуть, що президент Росії не хоче розпочинати нову війну в Україні. Путін знає, що спроба захопити Україну чи більшу частину української території буде "приречена на провал".

Проте він має показати Заходу, що готовий боротися у разі потреби. Путін вважає реальною загрозою своїй безпеці розширення НАТО в Україні.

Також у Bloomberg додають, що Кремль використовує міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, а також проблеми з постачанням газу, як важелі тиску на ЄС. Цей тиск може тривати до повного запуску Північного потоку-2.

Раніше в ЄС та НАТО заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.