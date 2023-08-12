Вправляються у “слаломі”: як ЗСУ проходять російські “зуби дракона” на Запорізькому напрямку (відео)

Просуванню ЗСУ в Запорізькій області не перешкоджають встановлені російськими окупантами так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які армія РФ використовує для зміцнення лінії оборони.

Про це свідчить опубліковане в Мережі відео.

Як видно на опублікованих кадрах, військова техніка української армії легко проходить поміж встановленими на різних смугах автодороги перешкодами, не особливо сповільнюючи рух.

Окрім власне "зубів дракона", затримати наступ українських воїнів мали би також звичайні бетонні плити та протитанкові "їжаки" на дорозі, але їх українські водії теж легко об'їжджають.

Подолання “грізних” загороджень чимось нагадує звичайну вправу для автомобілістів “слалом”.

Як ЗСУ проходять російські “зуби дракона” на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, встановлювати так звані "зуби дракона" у Запорізькій області окупанти розпочали ще в лютому 2023 року, готуючись до контрнаступу української армії.

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