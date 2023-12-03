Впродовж тижня окупанти незаконно засудили 11 захисників Маріуполя в полоні — Андрющенко

Лише за це тиждень окупанти незаконо засудили 11 захисників Маріуполя в полоні за вигаданими та сфальшованими звинуваченнями. В сереньому до 25 років ув'язненя отримав кожний оборонець.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він закликав громадськість та ЗМІ розповісюдити інформацію про ці чергові злочини росіян.

"Тепер згадайте, скількі ви про це читали? Звідки про це чули? Можу відповісти. На центральному рівні як не крути, все одно виходить нуль", — написав він.

Петро Андрющенко висловив обурення щодо неналежного рівня освітлення таких російських злочинів.

"Я не знаю, чому немає уваги від нікого, окрім близьких та наших регіональних пабликів та зМІ до цього воєнного злочину росіян. Я не знаю, чому немає зворотньої офіційної реакції. Я не знаю, як правильно діяти на звортнє. Я лише знаю, що все це неправильно і так немає бути. Тому шановні наші ЗМІ, змінить своє ставлення. Це мега актувально. Це дуже сумно та страшно. І це черговий виклик, на який ми мусимо знайти рішення. Всі разом", — додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, за інформацією Петра Андрющенка, в тимчасово окупованому Маріуполі працює "Русская дружина", так звана націоналістична організація, яка має "захистити" "русских людей". Насправді "Русская дружина" — це трансформація ультраправого руху.

ТСН.ua вже повідомляв, що в РФ судять 25-річну дівчину з Маріуполя, яку звинувачують в “тероризмі”, тобто змові з українською спецслужбою.

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