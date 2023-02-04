Впустив "пелюстку" на зупинці: у поліції розповіли подробиці підриву підлітків на міні в Ізюмі (фото)

Хлопець розповів, що пристрій знайшов на початку січня у селі Сулігівка Ізюмського району.
У поліції розповіли подробиці надзвичайної події за участю підлітків, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 3 лютого в Ізюмі на Харківщині.
Про це повідомляє місцева поліція.
Як розповіли у поліції, близько 20:00 їм надійшло повідомлення про те, що на одній із транспортних зупинок підлітки отримали тілесні ушкодження через вибух невстановленого предмета.
На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 16-річний підліток приніс на зупинку предмет, схожий на міну "пелюстка".
Хлопець розповів, що пристрій знайшов на початку січня у селі Сулігівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток упустив знахідку, яка при падінні здетонувала і вибухнула.
"У результаті четверо дівчат та троє хлопців віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, про цю подію 3 лютого повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що стан усіх дітей задовільний.
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