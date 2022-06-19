ВР має ратифікувати задля членства в ЄС Стамбульську конвенцію, яка понад 10 років викликає в Україні супротив

Ратифікацію Стамбульської конвенцї - неформальну вимогу Євросоюзу до країни-кандидатки - український парламент може розглянути вже в понеділок, напередодні відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради Володимир Зеленський.

Щоправда з приміткою, що навіть ратифікація не змусить змінювати конституцію, сімейний кодекс чи інші вже чинні в Україні закони. Хоча саме цього Стамбульська конвеція, яка захищає права жінок та меншин, від України - фактично вимагає, йдеться в ТСН.

Стамбульську конвенцію Україна підписала ще у 2011 році, але досі не ратифікувала через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

Після поїздки до Києва канцлер Німеччини - країни, яку донедавна називали однією з супротивників надання Україні кандидатства, доки вона не виконає низки умов - переконує: перешкод для цього більше не бачить. «Так, для цього потрібне одностайне рішення 27 держав-членів, нам потрібно знайти спільний підхід, але я сповнений оптимізму, вважаю ми це зможемо», - каже Шольц.

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Водночас віцепрезидентка Європарламенту, яка належить до партії Шольца, Катаріна Барлі застерігає: поспішного вступу України до ЄС не має бути, бо процедури виключення з ЄС немає. Вона наводить приклад Угорщини, яка «систематично підриває верховенство закону».

Євросоюз визначив для нас 7 блоків реформ, виконання яких запорука того, що статус кандидата збережеться. Це реформа Конституційного суду, продовження судової реформи, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, імплементація антиолігархічного закону, зміна законодавства про нацменшини та узгодження аудіовізуального законодавства з європейським. Хоча дорога перед Україною - довга і терниста, президент Зеленський переконує: ми заслужили на цей сигнал.

Один з найбільших друзів України і водночас – прем’єр держави, яка за власним вибором вийшла з ЄС, Борис Джонсон щойно повернувшись додому після другого за місяці війни візиту в Київ, наполягає, що втома від України не повинна затьмарити перспектив. «Коли у світу почнеться втома від українського питання, дуже важливо продовжувати демонструвати, що ми з українцями надовго, що ми даємо їм необхідну стратегічну підтримку», - зазначив Джонсон.

Неочікувано - саме від нього ми дістали підтримку щодо проведення Євробачення наступного року. Європейська мовна спілка зібралася віддати конкурс саме Британії, яка посіла друге місце, бо в Україні небезпечно. Міністр культури України заявив, що оскаржить це рішення, і от тепер Джонсон сказав: певен, що конкурс має пройти саме в Україні і Київ - цілком безпечне місце. Таке враження, що саме для того, аби це підтвердити, він сюди раптово і приїхав.

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