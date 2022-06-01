Вранці Росія знову завдала ракетного удару по Слов'янську

Вранці 1 червня російські окупанти ракетами обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Це вже друга ракетна атака міста за два дні.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Перший день літа. У Слов'янську знову недобрий ранок. Ракетним ударом зруйновано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень", - написав він у Facebook.

Лях додав, що на щастя, обійшлося без жертв та закликав людей евакуюватися і "не чекати доки "прилетить" саме до вас".

Варто зазначити, що у ніч проти 31 травня окупанти країни-агресорки Росії завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області. Ворожий авіаналіт армії Російської Федерації стався вночі. Внаслідок авіаудару у Слов'янську є загиблі та травмовані мирні мешканці.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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