Вранішня масована атака: росіяни могли застосувати ракети з Північної Кореї

Під час масованої атаки зранку 15 лютого агресорка Росія могла атакувати Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про ракети КN-23, уламки яких вже знаходили після російських ударів.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

"Також балістика пішла сьогодні, шість балістичних ракет з Воронезької області. Ми повідомили про ці ракети, що скоріше за все, "Іскандер-М". Також не виключено і застосування північнокорейських ракет КN-23, уламки яких вже зафіксовано на території нашої держави", - розповів представник ПС.

Ігнат наголосив, що силам ППО для збиття деяких типів ракет бракує засобів. Зокрема, для знищення балістичного озброєння.

"Крилаті ракети, "Шахеди" збиваються, керовані авіаційні Х-59 ви бачите у статистиці, зокрема, повітряного командування "Схід". Але ж балістика потребує, відповідно, засобів. Тому і "Іскандер", і "Кинджал", і С-300 ті ж самі… Проти них взагалі інші засоби боротьби треба …Тому зараз усі наявні можливі способи вживаються, щоб їх знищувати", - зауважив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, на світанку 15 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Україні. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей. Загалом росіяни запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні.

Під час вранішньої масованої ракетної атаки загарбники атакували різні регіони України. Росіяни цілили по об'єктах інфраструктури: вгатили по житлових будинках, школах, дитсадку.

Читайте також: