"Вражає і приємно дивує": політичний експерт розшифрував нові маневри Лукашенка (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відомий своїми маневрами та суперечливими заявами. А його розповідь про те, що 2023-й стане роком миру, політичний експерт Максим Джигун назвав ознакою розладу особистості диктатора.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв’ю Джигуна ТСН.ua.

"Лукашенко маневрує до Гааги, хоча наразі сам про це не здогадується. Те, що він воєнний злочинець і несе відповідальність за цю війну нарівні з Путіним, не викликає додаткових запитань. Він забезпечує російську армію зброєю, його країна стала майданчиком для масованих обстрілів українських територій, саме територія Білорусі розглядається, як загроза для наступу з боку РФ, можливо, спільно з білоруською армією, все це створює умови, аби Лукашенко отримав свій строк", - зазначив експерт.

Він додав, що ЗСУ та політичне кервіництво України жодним чином не розглядають заяви Лукашенка як заклики до миру, тому що ці заяви мали б виглядати інакше.

"Білорусь мала б розірвати відносини з Росією і здійснити вигнання російських військ зі своєї території, тоді б ми розуміли, що в цьому є якийсь зміст. А так це не більше, ніж слова. Мені здається, що Лукашенко іноді втрачає зв'язок із реальністю. У нього є розлад особистості: з одного боку, він дозволяє обстрілювати українські міста з білоруських територій, з іншого, він розповідає, що 2023 рік - рік миру", - додав Джигун.

За його словами, Лукашенко бачить наближення військової поразки Росії.

"Він розуміє, що запасів техніки все менше, мобілізувати росіян вдається все гірше, економічних запасів фактично не залишається, тому він прагне вибити для себе пом'якшення наслідків", - сказав експерт.

Нагадаємо, диктатор РБ Олександр Лукашенко підписав указ, яким передбачається призвати навесні 2023 року на строкову військову службу, службу в резерві громадян Білорусі.

Також відомо, що 19 січня у Білорусі ближче до кордону з Україною перекинули бойові вертольоти. Йдеться про 11 гелікоптерів армії РФ. Можливо, це пов'язано з військовими навчаннями, які триватимуть до 1 лютого.

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