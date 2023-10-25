Уразили високоточною ракетою: ГУР у Донецьку знищило російський склад з озброєнням

Українська розвідка знищила в тимчасово захопленому Донецьку черговий склад озброєнь російських окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Як стало відомо, 23 жовтня українські військові внаслідок удару високоточним озброєнням знищили російський склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна в Донецьку.

“Воїни-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку. База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки”, - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, що ЗСУ на Авдіївському напрямку феєрично знищили російський десант.

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