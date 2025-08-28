- Дата публікації
Постраждала будівля ЄС у Києві: Сибіга заявив про удар по дипломатах
Під час нічної атаки Росія завдала удару по будівлі Європейського Союзу в Києві, пошкоджено місію ЄС та поставлено під загрозу дипломатів.
Під час нічної атаки росіяни завдали удару по будівлі Європейського Союзу в Києві. Внаслідок обстрілу пошкоджена місія ЄС в Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За словами Сибіги, це є прямим порушенням Віденської конвенції, оскільки атака була спрямована проти дипломатів.
“Це вимагає засудження не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами з ЄС та готові надати допомогу”, — наголосив міністр.
Нагадаємо, українські міста та регіони пережили жахливу ніч — РФ вдарила безпілотниками та ракетами. Найскладніша ситуація у Києві. Наразі відомо про щонайменше 12 жертв.