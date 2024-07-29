Ворог вдавався до штурму на Гуляйпільському напрямку — Сили оборони

Дмитро Лиховій звернув увагу на те, що учора росіяни штурмували із застосуванням двох танків і одного транспортного засобу "Баггі".

Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку. Там окупанти намагалися двічі штурмувати.

Про це під час телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя", – повідомив Лиховій.

За також заявив, що за даними розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала.

"Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби – це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався", – зауважив речник.

За його словами, на іншому фланзі Запорізької області, на Оріхівському напрямку, відбулося три бойові зіткнення.

За словами речника, противник намагався наступати на декількох позиціях:

Роботинському виступі на Малу Токмачку,

поблизу Роботиного,

поблизу Новоандріївки 29 липня зранку відбулося три бойові зіткнення.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" російська армія втратила 114 осіб – 47 убитих і 67 поранених, повідомив речник.

Нагадаємо, воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику та наступ окупантів на Запоріжжі. За їхніми словами, на Роботинському напрямку постійно працює російська артилерія, кажуть воїни ЗСУ. Ільченкове і Солодка Балка — тимчасово загарбані рашистами українські села на Запоріжжі, що нині перебувають в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московитська арта.

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