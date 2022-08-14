Вручати повістки вдома не ефективно: у командуванні пояснили чому

Вручати повістки за домашніми адресами військовозобов’язаних не ефективно просто через те, що люди можуть не відчиняти двері.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише Liga.NET.

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"Начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей, – говорить Горбач. – Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому".

Крім того, з його слів, військово-облікові дані громадян постійно змінюються – у когось народжуються діти, хтось починає хворіти, а хтось здобуває освіту, одружується або розлучається. Все це постійно потрібно уточнювати.

"Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях", – уточив Горбач.

Нагадаємо, в Україні планують продовжити воєнний стан, а разом із ним – мобілізацію - президент Володимир Зеленський уже вніс відповідний законопроєкт до Ради.

Що буде, якщо військовозобов'язаний відмовляється від призову

Законом про кримінальну відповідальність передбачена низка статей, якими закріплені види правопорушень у сфері забезпечення призову та мобілізації. Такими статтями є:

стаття 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу, на призов осіб із числа резервістів у особливий період;

— ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу, на призов осіб із числа резервістів у особливий період; стаття 336-1 КК України — ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації.