Вручення повістки на вулиці та примусове доставлення до ТЦК – адвокат пояснив, як діяти

Адвокат пояснив алгоритм дій, коли вас зупиняють на вулиці для вручення повістки чи затримують і намагаються відвести до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії або уточнення даних.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабний вторгненням армії Росії. Трапляються випадки, коли військовозобов’язаним вручають повістки просто на вулиці та примусово доправляють до до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії або уточнення даних.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, як діяти у таких випадках.

"В першу чергу, не варто сперечатись, битись, тим більше з особами, в яких в руках зброя. Це може закінчитись дуже плачевно для всіх. Якщо ви залишитесь живі і неушкоджені, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони. Якщо вас зупиняють, вимагають надати документи, перевіряти документи військові не можуть. Вони зазвичай це роблять разом з поліцейськими. Формально поліцейський не має права передавати ці документи військовим, однак вони це роблять. Військові одразу вам на колінці виписують повістку, і деякі військові, як показує досвід, нічого не виписують – намагаються вас заламати і заштовхнути в бус", - зазначив він.

Якщо вам видали повістку, формально те, що зазначено в повістці, – ви повинні зробити – з'явитися в ТЦК і виконати вимоги, які там зазначені.

Якщо військовозобов’язаного примусово відвозять до центру комплектування, він повинен звернутись до поліцейських з вимогою захистити його права. Те, що ви не з'являєтесь до центру комплектування, не є злочином, наголошує адвокат.

"Привезли до центру комплектування – раджу вимагати надання вам безоплатного адвоката і щоб вам викликали поліцію і повідомили підстави вашого затримання. Жодних документів підписувати не потрібно. Жодних військово-лікарських комісій проходити не потрібно, поки вам не повідомлять письмово, на якій підставі вас утримують у ТЦК. Не ведіться на погрози, що буде якась відповідальність – відповідати будуть усі, і ті, хто вас затримали. Ніколи не пропонуйте їм хабарі – це призводить до вкрай негативних наслідків. Це може бути провокація, вас можуть притягнути до відповідальності", - пояснює Кравець.

За словами адвоката, якщо у вас є можливість зв'язатися з родичами, друзями, знайомими – телефонуйте і просіть їх піти до суду району, де розташований ТЦК, щоб подати заяву слідчому судді.

"Немає значення субота чи неділя, відповідно до статті 206 КПК. Вона стосується захисту судом прав людини. Будь який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доставити цю особу до суду і повідомити, на якій підставі він її утримує. Тому вимагайте, щоб родичі йшли до суду піднімали ґвалт і вимагайте від суду відповідну ухвалу. Звертайтесь до суду і вимагайте по 206-й статті, щоб вас доставили до суду і повідомили, на якій підставі вас затримали. Нічого не підписуйте і нікуди не йдіть. Якщо вони за вас підпишуть – будуть нести кримінальну відповідальність. Затримати вас можуть тільки за рішення суду", - резюмував Ростислав Кравець.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи законно вручати повістку через родичів.

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