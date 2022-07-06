Вручення повістки під час відпустки: поради юриста, як поводитися

Чи мають право вручити повістку на відпочинку, наприклад, під час відпустки у готелі чи на екскурсії в Карпатах? Які є нюанси, як правильно поводитися - у матеріалі ТСН.ua

Чи можуть вручити повістку на відпочинку

Вимог щодо місця вручення повістки у законодавстві немає, якщо повістку вручають із дотриманням усіх вимог законодавства, то де її вручають - на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі, санаторії або будь-якому іншому місті, - значення не має, це відповідає закону, - пояснює адвокат юридичної консалтингової компанії "Де-юре" Юрій Сергієнко.

Хто і як має вручати повістки під час воєнного стану

Повістки можуть видавати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), - зазначає Юрій Сергієнко. "Цей перелік є вичерпним. І це значить, що будь-які інші органи або посадові особи не мають права вручати повістки. Наприклад, коли це намагається зробити співробітник поліції, представник територіальної оборони міста, ВСУ, Національної гвардії або будь-яка інша особа, це є незаконно. Тоді від отримання повістки ви можете відмовитись без будь-яких правових наслідків", - пояснює адвокат.

Експерт підкреслює, що ні положення, ні закон "Про військовий обов’язок та військову службу" не передбачають, що такі особи заповнюють і тим більше підписують повістку. Тому, якщо посадова особа формує повістку одразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконним, підкреслює експерт.

"На практиці такі посадові особи мають з собою порожні бланки повісток. Їх вони заповнюють на місці, коли встановили особу людини. І хоча на такій пустій повістці вже може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військкомату), її заповнення безпосередньо при вас є незаконним. Адже рішення про виклик особи тоді фактично приймає не керівник територіального центру комплектування, а посадова особа військкомату або органу місцевого самоврядування. А вони мають право тільки доставляти й вручати повістки", - каже Юрій Сергієнко.

Тому адвокат радить зафіксувати посади та прізвища цих людей, чи є у них незаповнені бланки повісток, саму процедуру заповнення. Коли фіксуєте це, треба оголосити на відео, коли й хто це проводить. Назвіть дату, коли вам вручають повістку, своє прізвище та імена тих, хто її вручає чи підписує.

Якщо не прийти на виклик за повісткою

У разі, якщо людині вручили повістку, а вона від призову на військову службу під час мобілізації ухиляється наступає кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Але є й підстави, через які можна не з'явитися до територіального центру комплектування (військкомату), зазначає Юрій Сергієнко.

Відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" підставами для неявки за повісткою можуть бути:

перешкода стихійного харак­теру,

хвороба призовника,

смерть або тяжка хвороба близького родича (чоловік, дружина, батько, мати, діти та інші),

інші обставини, які позбавляють його можливості прибути.

"Якщо людина посилається на цю норму Закону, причина неявки має бути дійсно вагомою. Коли повістку вам вручили у готелі або санаторії, то у вас має бути путівка, план лікування, лікарські призначення тощо. Тобто будь-які документи, які свідчать про те, що у вас були заздалегідь заплановані дії відносно вашого життя та здоров’я", — пояснює адвокат.

Під час вручення повістки Юрій Сергієнко рекомендує вдатися до таких дій:

З’ясувати посади та повноваження осіб, які намагаються вручити повістку.

З’ясувати наявність в осіб належним чином заздалегідь оформлених на ім’я того, кому вручають, повісток.

Фіксувати все, що відбувається, власними технічними засобами.

Прийняти повістку або відмовитись від її прийняття (це, у загальному випадку, не має істотного значення).

З’явитись до Територіального центру комплектування або з’ясувати наявність поважних причин щодо неявки за повісткою та повідомити про це ТЦК рекомендованою поштою з додаванням копій документів.

Через відсутність поважних причин ухвалити рішення про явку або неявку до Територіального центру комплектування з урахуванням порушень законодавства під час вручення повістки можливості сплати штрафу, особистого ставлення до ситуації тощо.

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