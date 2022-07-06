Вручення повістки під час відпустки: поради юриста, як поводитися

Чи мають право вручити повістку на відпочинку, наприклад, під час відпустки у готелі чи на екскурсії в Карпатах? Які є нюанси, як правильно поводитися - у матеріалі ТСН.ua
Чи можуть вручити повістку на відпочинку
Вимог щодо місця вручення повістки у законодавстві немає, якщо повістку вручають із дотриманням усіх вимог законодавства, то де її вручають - на вулиці, блокпості, у супермаркеті, готелі, санаторії або будь-якому іншому місті, - значення не має, це відповідає закону, - пояснює адвокат юридичної консалтингової компанії "Де-юре" Юрій Сергієнко.
Хто і як має вручати повістки під час воєнного стану
Повістки можуть видавати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), - зазначає Юрій Сергієнко. "Цей перелік є вичерпним. І це значить, що будь-які інші органи або посадові особи не мають права вручати повістки. Наприклад, коли це намагається зробити співробітник поліції, представник територіальної оборони міста, ВСУ, Національної гвардії або будь-яка інша особа, це є незаконно. Тоді від отримання повістки ви можете відмовитись без будь-яких правових наслідків", - пояснює адвокат.
Експерт підкреслює, що ні положення, ні закон "Про військовий обов’язок та військову службу" не передбачають, що такі особи заповнюють і тим більше підписують повістку. Тому, якщо посадова особа формує повістку одразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконним, підкреслює експерт.
"На практиці такі посадові особи мають з собою порожні бланки повісток. Їх вони заповнюють на місці, коли встановили особу людини. І хоча на такій пустій повістці вже може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військкомату), її заповнення безпосередньо при вас є незаконним. Адже рішення про виклик особи тоді фактично приймає не керівник територіального центру комплектування, а посадова особа військкомату або органу місцевого самоврядування. А вони мають право тільки доставляти й вручати повістки", - каже Юрій Сергієнко.
Тому адвокат радить зафіксувати посади та прізвища цих людей, чи є у них незаповнені бланки повісток, саму процедуру заповнення. Коли фіксуєте це, треба оголосити на відео, коли й хто це проводить. Назвіть дату, коли вам вручають повістку, своє прізвище та імена тих, хто її вручає чи підписує.
Якщо не прийти на виклик за повісткою
У разі, якщо людині вручили повістку, а вона від призову на військову службу під час мобілізації ухиляється наступає кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Але є й підстави, через які можна не з'явитися до територіального центру комплектування (військкомату), зазначає Юрій Сергієнко.
Відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" підставами для неявки за повісткою можуть бути:
- перешкода стихійного характеру,
- хвороба призовника,
- смерть або тяжка хвороба близького родича (чоловік, дружина, батько, мати, діти та інші),
- інші обставини, які позбавляють його можливості прибути.
"Якщо людина посилається на цю норму Закону, причина неявки має бути дійсно вагомою. Коли повістку вам вручили у готелі або санаторії, то у вас має бути путівка, план лікування, лікарські призначення тощо. Тобто будь-які документи, які свідчать про те, що у вас були заздалегідь заплановані дії відносно вашого життя та здоров’я", — пояснює адвокат.
Під час вручення повістки Юрій Сергієнко рекомендує вдатися до таких дій:
- З’ясувати посади та повноваження осіб, які намагаються вручити повістку.
- З’ясувати наявність в осіб належним чином заздалегідь оформлених на ім’я того, кому вручають, повісток.
- Фіксувати все, що відбувається, власними технічними засобами.
- Прийняти повістку або відмовитись від її прийняття (це, у загальному випадку, не має істотного значення).
- З’явитись до Територіального центру комплектування або з’ясувати наявність поважних причин щодо неявки за повісткою та повідомити про це ТЦК рекомендованою поштою з додаванням копій документів.
- Через відсутність поважних причин ухвалити рішення про явку або неявку до Територіального центру комплектування з урахуванням порушень законодавства під час вручення повістки можливості сплати штрафу, особистого ставлення до ситуації тощо.
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