Вручення повістки в іншій області: пояснення адвоката як діяти

Як діяти військовозобов'язаному, який перебуває у короткостроковій поїздці і йому вручають повістку

Якщо людина поїхала на декілька днів у справах чи у відрядження в іншу область, місто та її намагаються викликати до ТЦК за допомогою повістки, адвокат Артем Крикун рекомендує відмовитись від вручення документа.

Йдеться насамперед про випадок, коли особа призовного віку залишила місце прописки на короткий термін. В такому випадку людина не змінювала місце проживання, тому представники місцевого ТЦК не мають до неї відношення.

У такому разі адвокат радить складали акт відмови від повістки.

Як пояснив адвокат стати на військовий облік за новим місцем проживання протягом семи днів "потрібно тільки у двох випадках: змінив реєстрацію або ти є внутрішньо переміщеною особою".

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