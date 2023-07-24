Вручення повісток в Україні: хто працює у військкоматах і що їм не варто казати

Серед співробітників, які вручають повістки, здебільшого саме військові з бойовим досвідом, які через стан здоров'я не можуть бути на передовій - це бійці після важких поранень.

Які завдання покладають на них та про особливості служби після фронту йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Одесит Валерій Нечепуренко, який мав найпоширенішу у місті професію – моряк, щойно почалася повномасштабна війна, взявся за зброю.

"Тоді і мови не було про виїзд за кордон морякам, крім того, ворог вже намагався зайти з Миколаївщини, вони планували брати Одесу в оточення, тому вирішив іти на фронт", - каже Нечепуренко.

Військовослужбовець Валерій Нечепуренко

28-річний Валерій оволодів навичками навідника і став командиром бойової машини. Пройшов горнило боїв на Донеччині та Харківщині.

Під час звільнення Харківщини і отримав тяжке поранення – ворог обстріляв підрозділ Градами і молодий військовослужбовець залишився без селезінки та однієї нирки. Лікарі визнали його обмежено придатними до служби. Валерій погодився на переведення до обласного центру комплектації. Каже навіть тут, далеко від передової, його бойовий досвід може стати у нагоді.

"Скажімо так, хлопці мають вищі морально вольові якості. Нас ж багато таких обмежених перевели у військкомати, а там: "А чому ти не там? А ти там був? І він там підіймає майку, ось я там був", - пригадує Валерій.

Як реагують на повістки?

Ще один військовий, 52-річний сержант з матеріального забезпечення Сихівського РТЦК з позивним "Вітус". Він служить у львівському ТЦК. На фронті отримав міно-вибухове поранення та контузію, через що став обмежено придатним.

"Там все простіше, знаєш, там ворог, тут свої", - розповідає військовий.

Він зізнається, що вручати повістки не просто, адже реакції різні.

"Ти підходиш, а він – я спішу, я працюю на роботі, я плачу податки, відчепіться від мене. Не хочуть навіть спілкуватися деякі, насилу його брати не будеш, ні то ні, в тебе на совісті буде. Що страшніше, повістка чи поразка?", - наголошує "Вітус".

52 річний сержант з матеріального забезпечення Сихівського РТЦК з позивним "Вітус"

Під час таких випадків пережита контузія дається взнаки, каже військовий.

"Дуже тиск піднімається і починає колотити цілого. Я не знаю, як то можна відмовлятися взагалі, чоловік має бути на захисті Батьківщини", - продовжує він.

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У ТЦК працюють військові, які мають і бойовий досвід і нагороди ще з 2014 року. І саме завдяки їхньому досвіду сподіваються підвищити авторитетність центрів комплектації. Тут кажуть, що будь-які скандальні інциденти з врученням повісток ретельно розслідують.

еред співробітників, які вручають повістки, здебільшого саме військові з бойовим досвідом,

Начальник служби зв'язків з громадськістю Володимир Фітьо зазначає, що це фундамент який зараз укомплектовує Збройні сили України. Від фаховості людей, які там працюють залежить відповідно комплектація нових підрозділів, доукомплектація бойових підрозділів та інші завдання.

Що означає вручення повістки

Військовозобов'язаним нагадують, що є три види повісток: для уточнення даних, для проходження ВЛК, а також для мобілізації.



"Насамперед варто оновити дані, надати весь пакет документів. Якщо людина має право на відстрочку, їй ж ніхто не забороняє принести усі документи", - каже він.

За його словами, вручення повістки ще не означає, що ви вже їдете на війну. Це уточнення ваших військово-облікових даних. Коли ви за своїм фахом будете затребувані, лише тоді отримаєте бойове розпорядження по якому вас буде скеровано на навчання.



Навчання триває щонайменше місяць: це базова підготовка, опісля - фахова військова підготовка та злагодження у підрозділі. Чим складніші професії – тим більше часу потребують на вишкіл, - додають співробітники військкоматів.

Ті, хто вручають повістки: хто працює у військкоматах і що їм не варто казати

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію подовжено до 18 серпня 2023. Повістки можуть вручати особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного або в громадських місцях. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

Раніше на Тернопільщині судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, аргументуючи це страхом за своє життя та здоров'я. За це він отримав іспитовий термін.

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