Вручення повісток: чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного не за місцем прописки

Якщо особа перебуває в іншій області, чи можуть їй вручити повістку та мобілізувати

Призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку за територіальною належністю, пояснює адвокатка Ірина Леонова.

"Вручати повістку від ТЦК, до якого Ви не приписані, не повинні. Вручення повістки не за місцем проживання є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем реєстрації".

Як діяти, якщо вручають повістку у "чужому" місці

При врученні повістки слід враховувати, що представники ТЦК не мають права направляти для проходження будь-яких дій у центри комплектування в іншій області.

Водночас працівники військкоматів можуть направити до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних за місцем перебування на обліку.

Адвокатка радить пояснити чому ви перебуваєте у тому чи іншому місці, повідомити, що перебуваєте на обліку в іншому населеному пункті.

Якщо повістку все одно вручають, можна наполягати на складанні акту про відмову від її отримання.

У яких випадках можна відмовитися від повістки

Ірина Леонова нагадала, в яких випадках військовозобов'язані можуть на законних підставах відмовитись від отримання повістки:

Якщо у бланку невірно вказано ПІБ людини — це підстава вважати, що ця повістка адресована іншій особі.

Якщо повістку вручає не уповноважена на це особа.

У випадку, якщо на документі немає печатки ТЦКСП/підпису військового комісара.

Якщо вручають бланк повістки старого зразка.

Відмовляючись від повістки потрібно озвучити причини, щоб уповноважені особи мають скласти акт про відмову.

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