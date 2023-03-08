Вручення повісток: хто, де має право перевіряти документи та вручати повістку -- роз'яснює Мінюст

На запитання призовників щодо вручення повісток, хто має право вручати, де вручати, хто уповноважений перевіряти документи, яка процедура отримання, роз'яснили в Міністерстві юстиції України.

При перевірці документів, чи можна просити уповноважену особу пред'явити якісь документи, перед тим, як пред'являти свої

На прохання показати документи уповноважена особа повинна пред’явити:

Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу визначеному у наказі коменданта.

Копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

Назвати підставу для перевірки документів

Чи може уповноважена особа ТЦК перевіряти документи

Представники Мін юстиції наголошують, що такого права представники ТЦК не мають. Саме тому на практиці працівники військкоматів вручають повістки спільно з представниками Нацполіції.

Хто може перевіряти документи

Перевіряти документи можуть лише уповноважені представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України,

Національної Гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Державної міграційної служби України,

Державної митної служби України,

Збройних сил України;

На яких підставах поліція може перевіряти документи

Перелік підстав визначений Постановою КМУ від 29.12. 2021 N 1456, це:

Зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу, чи дії особи дають достатні підстави вважати, що особа має стосунок до скоєння правопорушення, чи транспортний засіб може бути знаряддям, чи об'єктом скоєння правопорушення.

В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби й інші речі, обіг яких обмежений, потребує дозволу або заборонені або для зберігання.

Особа перебуває в місці скоєння кримінального, адміністративного правопорушення чи ДТП, іншої надзвичайної події.

Через порушення особою відповідних заборон, запроваджених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом.

Де можуть вручати повістки

Українським законодавством не передбачено чітко визначеного списку місць, де можуть вручати повістки, тому повістки можуть вручати практично будь-де:

на вулиці,

на блокпостах,

за місцем роботи,

в метро,

за місцем проживання тощо.

Хто має право вручати повістки

представники органів місцевого самоврядування,

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форм власності,

уповноважені особи районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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