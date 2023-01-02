Чи законне вручення повісток на вулицях і блокпостах від січня 2023 року

Хто, яким чином може видавати повістки у громадських місцях у 2023 році, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Мобілізація, яка почалася в Україні 24 лютого 2022 року триває і зараз, отже, повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Через необхідність оновлення даних про чоловіків, які не відвідують військкомат для оновлення даних, повістки видаватимуть в публічних місцях і надалі, заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Хто та як може видавати повістки

За Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призов можуть здійснювати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки та командири військових частин. ТЦК здійснюють видачу повісток за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців.

Оповіщення про явку громадян на приписку проводиться за розпорядженнями районного (міського) військового комісара за формою згідно з додатком 4 до закону.

Повістку можуть вручати:

Відповідні органи місцевого самоврядування.

Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Власники будинків особам, які там проживають.

Безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Згідно з частиною 3 статті 22 "Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки України ― за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України ― за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ― за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).

Повістка повинна бути вручена військовозобов'язаному особисто, проте ніде не вказано, де саме вона має вручатися і що вона не може бути вручена на блокпостах, вулицях, в громадських місцях.

Що повинно бути вказано у повістці

Повістка не може заповнюватись при військовозобов'язаному, уповноважені особи повинні вручати вже заповнений бланк.

У повістці повинно бути вказані такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного,

дата народження військовозобов'язаного,

адреса,

місце роботи,

вид повістки,

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися військовозобов'язаному,

уточнення щодо документів чи речей які варто брати з собою,

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника комплектувального центру.

Військовозобов'язаний отримує повістку, а у представників ТЦК залишається «корінець» та бланк з підписом військовозобов'язаного про отримання повістки.

Не настає відповідальність, якщо повістка оформлена не правильно, і особа не з’явиться по ній до військкомату.

Відповідальність за ухилення від мобілізації

Згідно з постановою ККС ВС від 14.12.2021, справа № 761/8429/16-к відповідальність за ухилення від призову наступає тоді, коли особа отримала повістку, розписалася про її отримання і не з’явилася, або коли вона відмовилася від отримання повістки у присутності свідків.

Ухилення від мобілізації передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 210 КУпАП ― порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушення якої тягне за собою накладення штрафу від 510 грн до 850 грн. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 335 Кримінального кодексу України ― ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, порушення якої карається обмеженням волі на строк до трьох років.

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