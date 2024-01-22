Вручення повісток поліцейськими – голова Нацполіції відповів, чи підтримує таку ідею

Позаминулого тижня до парламенту виносився один із законопроєктів щодо посилення мобілізації, але поки його повернули на доопрацювання. Лунає багато думок та коментарів стосовно роздавання повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК.

Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів про своє ставлення до ідеї залучення поліцейських до роздавання повісток.

Він зазначив, що поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб.

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"Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", - зауважив він.

За словами Вигівського, якщо законом буде встановлена норма вручення повісток поліцейськими – то Нацполіції не вистачить людей.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи більше 20 тисяч – жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських. Від 24 лютого 2022 року ми працюємо в посиленому варіанті несення служби – 24/7 всі поліцейські в строю. Також у нас близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які кожного дня розслідують кримінальні провадження, зокрема понад сотні тисяч воєнних злочинів, близько 20 тисяч оперативників щоденно розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини. І крім того, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ", - пояснив очільник Нацполіції.

Загалом, якщо говорити про зону, де проводяться бойові дії, – там постійно несуть службу близько 35 тисяч поліцейських. Це і ті, хто у складі "Люті" та зведених загонів воюють, а також ті, хто крім основного функціоналу поліцейських кожного дня заступають на блокпости, виконують стабілізаційні заходи, евакуюють громадян, розбирають завали разом з рятівниками, а також розміновують десятки тисяч гектарів наших територій після ворога, додав він.

Іван Вигівський додав, що в Донецькій, Херсонській областях також перебувають поліцейськіу надскладних умовах, під постійними обстрілами – розташовуються у підвалах, в укриттях. При цьому, працюють всі підрозділи, в тому числі, поліція виїжджає та фіксує пошкодження та знищення осель – це також важливо для того, аби люди потім могли отримати компенсацію.

"Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили і роздавали повістки", - резюмував очільник Національної поліції.

Нагадаємо, в Україні поширюють фейк про мобільні блокпости, на яких роздають повістки.

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