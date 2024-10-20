Вручення повісток поштою: юристи пояснили, як це відбувається

Повістки, надіслані поштою, можуть бути вручені тільки військовозобов'язаному і не передаються іншим членам родини.

З 18 липня 2024 року працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) отримали право розсилати повістки військовозобов'язаним поштою. Станом на середину жовтня Міністерство оборони, використовуючи Реєстр військовозобов'язаних, підготувало понад 70 тисяч повісток, які будуть доставлені через Укрпошту.

Про це розповіли в "Юридичній сотні"

Процес вручення повісток через пошту

Повістки, а також інші документи про виклик до ТЦК, надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Листи з обов’язковою позначкою "Повістка ТЦК" повинні бути вручені особисто адресату. Ці листи не можуть бути передані іншим повнолітнім членам родини, які проживають разом із військовозобов'язаним.

Якщо військовозобов'язаний не знаходиться за вказаною адресою, працівник пошти зобов'язаний:

поінформувати адресата за наявним номером телефону;

залишити повідомлення в абонентській поштовій скриньці про надходження рекомендованого листа.

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування військовозобов'язаний не з'явиться для отримання листа, працівник пошти робить відмітку "Адресат відсутній", підписується та ставить відбиток поштового пристрою. Лист повертається відправнику (ТЦК) на наступний робочий день.

Особливості вручення повісток та відмова від отримання

Частина правил для вручення судових повісток тепер поширюється і на повістки ТЦК. Зокрема:

під час отримання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК" одержувач повинен підтвердити це своїм підписом, зазначивши прізвище та ініціали;

інформація про вручення не пізніше наступного робочого дня повертається відправнику;

у разі відмови військовозобов'язаного підписати документ, працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і повертає лист до ТЦК.

Відсутність права на продовження строку зберігання або переадресацію

Згідно з новими правилами, рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" не підлягають продовженню строку зберігання або переадресації. Військовозобов'язаний також не має права відмовитися від отримання такого поштового відправлення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 жовтня під час телемарафону повідомив, що в Україні наразі не передбачена мобілізація з 18 років. Він також зазначив, що міжнародні партнери хочуть зниження мобілізаційного віку.

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