Вручення повісток: Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в Україні

За його словами, проблем та провалів з набором у військо наразі немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією.

Про це він повідомив 25 липня в ефірі єдиного телемарафону.

Так, за словами очільника Міноборони, проблем з мобілізацією наразі в України немає, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то по певних спеціальностях, а вручення повістки - не означає призов до війська.

"Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями", - пояснив Резніков.

Більше того міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. "Це дискредитація і цього не повинно бути", - зазначив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 23 серпня. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

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