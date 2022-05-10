Врятовані із "Азовсталі" розповідають, як виживали в підземеллі і як їх рятувала від голоду "тьотю Суп"

Врятовані із "Азовсталі" розповідають, як виживали в підземеллі і як їх рятувала від голоду "тьотю Суп"

Напередодні вночі з окупованих територій поблизу Маріуполя до Запоріжжя приїхали 10 автобусів.

Серед врятованих дівчинка Аліса, маму якої взяли в заручники в так званому фільтраційному таборі. Вдалося вивезти і багатодітну родину з 8 дітьми- їх евакуйовували під обстрілом на двох танках, йдеться в ТСН.

На останньому можливому блок-пості з українськими військовими на автобуси очікували разом із іншими лікарі швидкої, адже одній із пасажирок стало зле. В першому ж автобусі шестеро дітей, вони евакуйовані із "Азовсталі".

Світлана, Дмитро та їхня донька Соня радіють – їхня родина вижила. «Бункер хитався, страшно було. У мене в останні дні був реальний страх смерті, бо весь час обстріли велись і ми не могли днями навіть визирнути», - кажуть люди.

Вони одразу починають говорити про тих, хто досі на "Азовсталі" – нагадують, треба врятувати захисників.

Серед пасажирів і 4-річна Аліса, вона виїжджала з "Азовсталі" разом зі своєю мамою, тепер дівчинка сама. Про дитину вперше стало відомо, коли її зняла мама, аби люди побачили, що її малій потрібна допомога. Тоді стоп-кадр з цього відео побачив світ, футболісти «Шахтаря» вийшли на поле із фото маленької бранки.

Втомлена дівчинка спочатку солодко спить, але прокидається від спеки - в неї досі зимові речі. Про маму і війну з нею говорити не наважуються, але маленька дівчинка розповідає, як хоче стати лікарем.

Її супроводжує стороння людина – маму захопили в так званому фільтраційному таборі ще з однією дівчиною, але захотіла, аби бодай дитина була в безпеці.

Чотирирічному Іванку пощастило – з ним майже вся його велика родина, аж до прабабці. Хлопчик найбільше скучив за друзями в садочку. «Його вже немає, його розбомбили», - розповідає хлопчик.

В автобусі і чоловіки, їм прорватися через перевірку в таборі, було ще складніше. «Перевіряли, роздягали, дивились. Я ж робітник, я не військовий», - каже чоловік.

Його сину Дмитру - 17 і він теж у робітничій формі - одяг, який знайшли на "Азовсталі". 11-класнику так дивно було жити без Інтернету. «Я був здивований, що лише нас бомбили, я думав, що так по всьому Маріуполю і думав, що в нас ще все добре», - каже юнак.

Він хотів стати програмістом, але тепер мрії простіші. «Просто прогулятись, на свободу вийти», - додає він.

Весь час бажає прогулятися і пес Спайк – його теж забрали з бункеру. «Він у нас сміливий, бойовий пес, у нас була кілька собак, але вони важко переживали, а цей пес у нас бойовий», - кажуть господарі.

Автобуси із людьми їхали до місця призначення 15 годин, постійно тут звучали розмови про їжу, якої бракувало. Але люди пригадують, як одного дня знайшли торт. «8 березня відзначали тортом, знайшли його в холодильниках у розбомбленому заводі», - розповідають врятовані.

Потім був ще другий – майже «торт». «Свято, хотілося торт, свічки, а ми з того, що було зробили на пательні коржики і зробили з борошна заварний якийсь крем із цукром, зробили схожий на "Наполеон" і ми знайшли товсту, стандартну, звичайну свічку, її обскубили і такий торт вийшов», - розповідають маріупольці.

Та найчастіші їли суп із оладками від Наталки, її навіть прозвали «тьотя Суп». «Я – «тьотя Суп», бо діти не запам’ятали, як мене звати, і я сказала, давайте я буду для вас тьотя Суп», - розповідає Наталя.

Тепер вона може зробити оладки, здається, з усього. «Все що було розбавлялось кашами і такий був сніданок для дітей і крутий був стимул не опускати руки», - каже жінка.

В автобусах люди засмучені – на трасі сотні людей чекали, аби підсісти в цю колонну, але сісти було неможливо. Водій Ігор пояснює, хотіли забрати людей, але їм просто не дали зупинитися і підібрати. «Катастрофічно люди махають руками, кричать, тому що конвой з російських солдатів він не дає добро і автобуси порожні йшли позаду», - розповідають водії.

Ті, кому вдалося врятуватися, обіймаються і дякують представникам «Червоного хреста» за порятунок.

Навколо Юлі її восьмеро малюків – вони не з "Азовсталі" – ховалися в підвалі Маріуполя. Найстарша 14-річна Діана найбільше сумує за школою, яка згоріла.

Родина розповідає – вивозили їх на панцирниках. «Їх вивозили на одному танку, а нас - на іншому. Нас спочатку за бугор посадили, а потім почали снаряди падати і нам дали наказ - дітей та дорослих всіх завантажити, нас по різних машинах засунули. Коли я доньку побачила години через 3, вона сказала, що вони були під обстрілами, там безпілотник літав і цілився в нас із лазера», - розповідають врятовані.

Дітей забирають, аби вони врешті могли відпочити та й помитися після пекла, з якого вони повернулися.

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