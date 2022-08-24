Врятований кіт з острова Зміїний - на подвійному пайку і демонструє бойовий характер

Зараз Змій живе в Києві і слухається виключно дружину командира, який його прихистив.

Кіт Змій, який вийшов до бійців на деокупованому острові Зміїний, виявляється, вже майже однорічний, тож бачив, як на острів висаджувалися окупанти, пережив безліч артилерійських дуелей, був свідком звільнення Зміїного.

Знаменитий кіт став гостем телемарафону «Єдині новини» і прийшов на ефір разом зі спецпризначенцем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він і розповідає, що тепер кіт мешкає у командира і як учасник бойових дій - на подвійному пайку. Змій на острові навіть отримав бойове поранення на шиї, тож його довелося підліковувати.

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Змій має бойовий і норовливий характер. «Вплив на нього має виключно дружина командира», - розповідає спецпризначенець.

І додає, що хоча кіт і мешканець столиці, та не виключено, що на острові зможе очолити якийсь кінологічний загін.

Нагадаємо, що українські розвідники під час першої висадки на острові після втечі росіян Змія не бачили. Вже на материку помітили його на відео, тож отримали спецзавдання: знайти кошеня та забрати його, бо ж українці своїх не кидають.

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